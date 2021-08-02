Hedef kaos! "Aşı olmayana ekmek yok" provokasyonuna halktan sert tepki! "Bu kararı alan fırınlardan ekmek almayın"

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Kaostan beslenen odakların, son günlerde aşılı ve aşısız vatandaşları karşı karşıya getirmeye çalışarak karışıklık çıkarma girişiminde bulunması dikkatlerden kaçmıyor.

Aşı çağrısı yaparak sözde 'halkın sağlığı'nı düşünen ve "zorunlu aşı" dayatması yapan fondaş medya organları, AK Parti hükümetini zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapıyor.

STK'ları da devreye sokan malum odaklar, aşı olmak istemeyen 23 milyon vatandaşı AK Parti hükümeti ile karşı karşıya getirmeye çalışarak 2023 seçimleri öncesi provokasyonlara girişiyor.

"Aşı olmayana ekmek de iş de yok" provokasyonu

"Eğer aşın yoksa girme kardeşim benim fırınıma. Ben sana ekmek vermiyorum. Fırından sıcak ekmek, hamur alamayacaksın. Üzerine bomba yeleği giymiş adamı görsen sokakta işyerine sokar mısın? Sokmazsın değil mi? Bu da bana göre onun gibi. Ben canlı bombayı iş yerime sokmam. Biz bu aşı olmayanların hiçbirini fırınımıza sokmayacağız." ifadelerini kullanan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar'ın başlattığı provokasyonun ardından İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yeni bir kışkırtıcı bir adım geldi.

İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, yaptığı provokatif açıklamada, "Vaka sayıları artmaya başlayınca karar almak zorunda kaldık. Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O yüzden fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacağız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler. Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 ilçeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir kapanmaya daha gücü yok" dedi.

81 ile "aşısız işçi çalıştırmayın" genelgesi gönderen Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise, ''Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır. Bunun için TESK olarak iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilerde HES Kodu ile aşı sorgulamasının yapılması hususunda yeni bir genelge hazırlayarak teşkilatımızın tüm birimlerine gönderdik.'' dedi.

Federasyon Başkanı tepki gösterdi! Yaptırım gelecek mi?

Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ise "Aşı olmayanları fırınlarımıza sokmayacağız, ekmek vermeyeceğiz" türü haberlerin ve açıklamaların son derece sorumsuzca yapıldığını belirterek tepki gösterdi.

Başkan Balcı'nın kamuoyunda tepkilere neden olan açıklamaları yayınlayan oda yetkilileri hakkında harekete geçip geçmeyeceği de merak konusu oldu.

"Bu fırınlardan ekmek almayın" tepkisi! Vatandaşlar yaptırım istedi

Vatandaşların aşılı ve aşısız olarak ikiye ayırarak belli bir kesimi dışlayan açıklamalarda bulunan İstanbul Fırıncılar Odası'na vatandaşlardan sert tepki geldi.

Vatandaşlar, "Bu uygulamayı yapan fırınlardan ekmek almayın" çağrısı yaparken hükümete ise kaosa giden bu sürece karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Kendisini adeta kanun koyucu olarak gören İstanbul Fırıncılar Odası'na yönelik yaptırım yapılması istendi.

Bazı vatandaşlar da bunun bir Anayasal suç olduğunu, vatandaşlar arasına fitne tohumları ekildiğini ve halkın birbirine kışkırtıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı sorumlular hakkında harekete geçmeye çağırdı.

Kaos için düğmeye basıldı! Muhalif medyadan hükümeti zor durumda bırakmak için sistematik provokasyon

Aşı olan ve olmayan vatandaşlar karşı karşıya getirilerek kaos çıkarmaya çalışan operasyonel medya organları, AK Parti hükümeti ile halkın karşı karşıya getirilmesi için elinden geleni yapıyor.

Aylardır korku pompalayan malum medya organları; şimdi ise henüz ruhsatını almamış, Faz-3 çalışmasını tamamlamamış ve yan etkilerinin bilinmediği 'aşı adayları' için vatandaşlara dayatmada bulunuyor.

28 Şubat zihniyetinin başka bir örneğini gözler önüne seren haber kanalları, kaos için düğmeye basmış gibi vatandaşlara yönelik "zorunlu aşı" kararı alınması için AK Parti hükümetine baskı yapıyor. Böylece tepkiler oluşmasını sağlayarak halk ile AK Parti, karşı karşıya getirilmek isteniyor.

İşte muhalif medya organlarının sistematik olarak yaptığı "zorunlu aşı" propagandalarından bazıları:

İşte vatandaşların bu kararı alan fırınlara gösterdiği o tepkilerden bazıları: