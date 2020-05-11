Hedef için gerekli malzemeler hazırlandı

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm birimleriyle tam bir seferberlik içinde çalışan Düzce Belediyesi, maske üretim kapasiteni artırmak için gerekli makine ve teçhizatı oluşturdu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün talimatlı ile Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları koordinatörlüğünde kurulan maske üretim atölyesi, alınan maske kesim makinesi ile birlikte üretim kapasitesini günlük 30 bine çıkardı. Şimdiye kadar 100 Binden fazla maske üreten Düzce Belediyesi, ürettikleri maskeleri 56 Mahalle muhtarlıklarına, kurum ve kuruluşlara dağıtımını gerçekleştirdi. Yeni alınan makine ile birlikte 1 Milyon maske üretimi hedeflediklerini belirten Başkan Faruk Özlü, “Bize gelen çok sayıda talep üzerine maske üretmeyi planladık, ilk aşamada hedefimiz günde 10 Bin adet maske üretmekti, bu hedefimize ulaştık ve günde 13 Bin maske üretmeyi başardık. Şimdi toplamda 1 Milyon maske üretmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Düzceli kardeşlerimiz için 1 milyon maske üretmek, bunun için gerekli kumaş bağlantısını yaptık. Gerekli makine ve ekipmanları sağladık. 1 Milyon maske Düzceli kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu