THY- Noukşot
0553 313 94 23

‘‘Hedef her zaman önünüzdedir vazgeçmezseniz oraya ulaşırsınız’’

Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş, tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı.

30 Kasım 2018 Cuma 10:27
‘‘Hedef her zaman önünüzdedir vazgeçmezseniz oraya ulaşırsınız’’

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınbaş Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi’nin düzenlediği Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri ile iş hayatında yaşadığı deneyimleri paylaşan Vakkas Altınbaş, kısa süre önce raflarda yerini alan Altın Yıllarım kitabını, geçekleştirdiği girişimleri, yatırımları, iş hayatındaki yolculuğunu, tecrübelerini ve hedeflerinin peşinden gitmenin önemini öğrenciler ile paylaştı.

Altınbaş ‘‘Sağlığınızın ve zamanın kıymetini bilmelisiniz çünkü zaman geri getirebileceğiniz bir şey değil. Hayalleriniz ve kariyer hedefleriniz olmalı, bu yolda da sabırla ilerlemelisiniz. Hedef hep önünüzdedir, siz vazgeçmezseniz eninde sonunda oraya ulaşırsınız. İstekli çalıştığınızda ulaşılmayacak hedef yoktur” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:27
  1. Altınbaş Holding
  2. Altınbaş Petrol
  3. Vakkas Altınbaş
  4. Altınbaş Üniversitesi
  5. Altınbaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    1. Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    2. Şampiyonlar Ligi elemesinden 3. Lig'e
    3. Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı..
    4. "İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor"
    5. GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru..
    6. YÖK'ten tarihi karar! Üniversitelere..
    7. Akit dün duyurmuştu... Skandallar..
    8. "Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    9. ‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz
    10. Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla..
    11. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı..
    12. Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın..
    13. HDP Mersin belediye başkan adayları..
    14. Döviz kurları
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. PKK’nın çirkin yüzü: Tecavüz
    17. ANALİZ - İsrail’in ‘B' Planı:..
    18. FETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı
    19. "Ekonomideki dengelenme eğilimi..
    20. ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!