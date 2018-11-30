‘‘Hedef her zaman önünüzdedir vazgeçmezseniz oraya ulaşırsınız’’

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Altınbaş Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş, Altınbaş Üniversitesi’nin düzenlediği Girişimcilik ve İnovasyon Konferansları etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri ile iş hayatında yaşadığı deneyimleri paylaşan Vakkas Altınbaş, kısa süre önce raflarda yerini alan Altın Yıllarım kitabını, geçekleştirdiği girişimleri, yatırımları, iş hayatındaki yolculuğunu, tecrübelerini ve hedeflerinin peşinden gitmenin önemini öğrenciler ile paylaştı.

Altınbaş ‘‘Sağlığınızın ve zamanın kıymetini bilmelisiniz çünkü zaman geri getirebileceğiniz bir şey değil. Hayalleriniz ve kariyer hedefleriniz olmalı, bu yolda da sabırla ilerlemelisiniz. Hedef hep önünüzdedir, siz vazgeçmezseniz eninde sonunda oraya ulaşırsınız. İstekli çalıştığınızda ulaşılmayacak hedef yoktur” dedi.