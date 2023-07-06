Hedef gösterilen Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama marka ihlali var

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Kamuoyunda Ülker'in Suriye'de ürünlerini sattığı iddia edildi.

İftiralarla hedef gösterilen Ülker'den konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülker'den açıklama: Suriye'de fabrikamız yok, ama marka ihlali var

“Ülker’in Suriye’de herhangi bir fabrikası ya da üretim tesisi bulunmadığı gibi, Türkiye’de veya dış pazarlarda dondurma kategorisi altında hiçbir faaliyeti olmadığını özellikle belirtmek isteriz.

Olayda Markamızın haksız kullanıldığı ve marka ihlali olduğu anlaşılmıştır.

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Bu haksız kullanıma son verilmesi için 2022 yılından itibaren yerel ve uluslararası alanda tüm hukuki adımlar atılmıştır ve halen süreç tarafımızdan titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”