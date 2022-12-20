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Dünya Hedef Çin mi? Japonya ve İsveç'ten savunma ve...
Dünya

Hedef Çin mi? Japonya ve İsveç'ten savunma ve...

Japonya ve İsveç hükümetleri, savunma ekipmanları ve teknolojileri transferine yönelik ikili işbirliği anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 17:51:00 -
Hedef Çin mi? Japonya ve İsveç'ten savunma ve...

Japonya ve İsveç hükümetleri, savunma ekipmanları ve teknolojileri transferine yönelik ikili işbirliği anlaşması imzaladı.

Doğu Asya ülkesi Japonya ile İskandinav ülkesi İsveç arasında "Savunma Teçhizatı ve Teknoloji Transferi Anlaşması" imzalandı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, imzalanan anlaşmayla Japonya ve İsveç "uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunmayı hedeflediklerini" duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin seyrini ele aldı.

Anlaşmayı memnuniyetle karşılayan iki bakan, "aynı fikirdeki ülkelerin güçlü güvenlik işbirliğinin, mevcut uluslararası ortamda daha önemli hale geldiği" konusunda görüş birliğine vardı.

Japon Bakan Hayaşi, mevkidaşına, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında "Serbest ve Açık Pasifik" vizyonu için İsveç ile yakın işbirliği hedeflediklerini aktardı.

KAYNAK: AA

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