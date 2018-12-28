Hedef 85 milyarlık aktif büyüklük

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve Kuveyt Türk’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Pazar payımız tatmin edici düzeyde değil” diyen Uyan, “Özellikle son dönemde kamunun katılım bankacılığı sektörüne teveccühü, devletin ve düzenleyici otoritelerin sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı politikaları, gelecek dönem için bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.

Büyüme planlarını ve önceliklerini, bankanın 2018 - 2023 stratejisi kapsamında değerlendirdiklerini dile getiren Uyan, gelecek yıl hedefleri hakkında şunları kaydetti.

“Buna göre, toplam aktiflerimizi önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 18-19 bandında büyütmeyi hedefliyoruz. 2019 yılı özelinde de 85 milyar TL’nin üzerinde aktif büyüklük ve 1 milyar TL’nin üzerinde bir net kâr büyüklüğüne erişmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, 2019 ve sonraki dönemler için belirlediğimiz öncelikler arasında leasing, dış ticaret finansmanı ve proje finansmanı gibi stratejik ürünlerde odağımızı artırmak alıyor. Tüm bunları yaparken aktif kalitemizi gözeterek NPL oranında sektörde en iyi performans gösteren bankalar arasında olmayı da amaçlıyoruz.”

“Almanya’da beşinci şubemizi açacağız”

Kuveyt Türk olarak gelecek yıl da ana önceliklerinin her zaman olduğu gibi reel ekonominin desteklenmesi ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak olacağını söyleyen Uyan, yurt içi ve yurt dışı büyümeye ilişkin şu bilgileri verdi.

“Yurt dışındaki faaliyetlerimizi ise Bahreyn şubemiz ve yüzde 100 iştirakimiz olan Almanya’daki KT Bank AG ile sürdürüyoruz. Merkezi Frankfurt’ta bulunan KT Bank AG’nin bu şehrin yanı sıra Berlin, Mannheim ve Köln’de şubeleri bulunuyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde beşinci şubemizi Münih’te açmayı hedefliyoruz. Günümüzde KT Bank AG’nin aktif büyüklüğü 300 milyon avroya yaklaştı. Önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 30’un üzerinde büyüme öngörüyoruz. Orta ve uzun vadede ise diğer Avrupa ülkelerinde faizsiz finansal sisteme, katılım bankacılığı hizmet modeline erişimi artırmayı hedefliyoruz.”

2023’te 480 şube

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, şu anda Türkiye genelindeki 414 şube, genel müdürlük ve bilgi teknolojileri grubunda çalışan 5 bin 876 kişiyle birlikte hizmet verdiklerini ifade etti.

Bu yıl 500’ün üzerinde kişiye ek istihdam sağladıklarını söyleyen Uyan, “2019’da bu sayının da üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bu süreçte şube sayımızı da artıracağız. 2019’da en az 10 şube açmayı, 2023’te ise 480 şubeye ulaşarak coğrafi kapsama oranımızı yüzde 85’ten yüzde 90’lı seviyelere taşımayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.