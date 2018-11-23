THY- Banjul
0553 313 94 23

"Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek"

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu:"A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme hakkı kazanıyoruz"

23 Kasım 2018 Cuma 13:05
"Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek"


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ve Karadağ ile oynayacağı maçlarda başarılı olarak kupaya katılma hakkı kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Shangri-La Bosphorus Otel'de Bilyoner ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, önlerinde İspanya ve Karadağ maçlarının bulunduğunu belirterek, "Kadro da açıklandı, tüm arkadaşları kutluyorum. İnşallah iyi performans sergilerler ve sakatlık olmadan maçlarını oynarlar." diye konuştu.

Kadroya çağrılan oyuncuların çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Kulüplerimizde bizi temsil eden, başarılarını istediğimiz arkadaşlar. Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibi çok istekli. Önümüzdeki maçlardan en az birini kazandığımız takdirde Çin'e gitme hakkı kazanıyoruz. Yönetim olarak her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. İnşallah iki güzel maç yaparız ve Çin'e gitme hakkı elde ederiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nu lider olarak tamamladığını hatırlatan Türkoğlu, "Kadınlarımızı kutlamak istiyorum, grubu birinci bitirdiler. Avrupa Şampiyonası'na grup lideri olarak gidecekler. Bu sıralama açısından önemli avantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılarda sponsor desteğinin de önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Devletimiz spora destek verse de özel sektörün bu tip destekleri daha anlamlı oluyor. Federasyon olarak bu tip anlaşmaları önemseyen, basketbola değer katacağına inanan ekibiz." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:05
  1. A Milli Erkek Takım
  2. Basketbol
  3. Çin
  4. Hidayet Türkoğlu
  5. Kadın Milli Takım
  6. Türkiye Basketbol Federasyonu
  7. Ufuk Sarıca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    1. TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    4. FETÖ sanığı eski kaymakam Güntepe'nin..
    5. "Hedef 2019 Dünya Kupası'na gitmek"
    6. Erzincan'daki "FETÖ'nün mütevelli..
    7. Bakan Pakdemirli'den Fethi Sekin'in..
    8. Ege Ekonomik Forum 2018
    9. Barzani ile Salihi Kerkük'ün..
    10. Altın fiyatları
    11. Yasin Börü’ler katledilirken AİHM..
    12. "Elbiselerini çıkarıp damar yolu..
    13. Basketbol milli takımlarına sponsor..
    14. Avrupa Birliği'nde 'Brexit' zirvesi
    15. ANALİZ - Irak'ta Türkmenlerin..
    16. Selahattin Gürkan kimdir
    17. FETÖ sanığından "silah özel..
    18. İstanbul cuma namazı saati saat kaçta?
    19. Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    20. AİHM terörün cesaret hapı
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'