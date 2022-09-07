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Gündem He şunu bileydin Nevşin! AK Parti düşmanı Mengü’den olay çıkış
Gündem

He şunu bileydin Nevşin! AK Parti düşmanı Mengü’den olay çıkış

Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masa, seçmenlerini kızdırmaya başladı. AK Parti düşmanı gazeteci Nevşin Mengü bile bu belirsizliğe tepki göstererek, “Muhalefet böyle devam ederse seçimi kaybeder” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 13:04:00 -
He şunu bileydin Nevşin! AK Parti düşmanı Mengü’den olay çıkış

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldı. Adayını çoktan belirleyen Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden yola çıkmaya hazırlanırken altılı masa, adayını daha çıkartmadı.

Sürekli toplanıp bir türlü Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismi kamuoyuna sunamayan altılı masa, kendi seçmeninin de tepkisini çekmiş durumda.

“Muhalefet seçimi kaybeder”

AK Parti düşmanı gazeteci Nevşin Mengü, bu belirsizliğe tepki göstererek bir analiz yaptı.

Altılı masayı eleştiren Mengü, “Muhalefet, ‘her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor' imajı vermeye devam ederse seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu.” dedi.

Mengü’ye takipçilerinden de destek geldi.

"İlk defa katılıyorum Nevşin’e"

Bir kullanıcı, “Kılıçdaroğlu berbat anket sonuçlarına rağmen hâlâ kendi adaylığını dayatmaya devam ederse altılı masa dağılır. Şu an ilişkiler bozulmasın diye kimse liderler düzeyinde karşı çıkmıyor görünüyor ama CHP hariç bütün teşkilatlar Kılıçdaroğlu adaylığına karşı.” derken; bir başkası, “İlk defa katılıyorum Nevşin’e” yorumunu yaptı.

 

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Bir birine ayak oyunları yapıyorlar
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