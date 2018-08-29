HDP'yi silinme korkusu sardı! İttifak arayışı başladı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) seçimlerin ardından yaptığı 3 günlük kamp ile startını verdiği yerel seçim hazırlıkları, Eylül ayıyla birlikte sahada fiili çalışmalara dönüşecek. Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarıyla birlikte seçimlerle ilgili gerekli komisyonlar, seçim hazırlıklarına başladı. Bu konuda gerekli görevlendirmeler de yapıldı.

STRATEJİ BELİRLENECEK

24 Haziran seçimlerinin ardından oy düşüşünün yaşandığı ve kayyum atanan belediyelerin bulunduğu bölgelerdeki seçim sonuçları mercek altına alınmaya başlandı. Sonuçlara ilişkin devam eden analizlerle de seçimlere dönük strateji belirlenecek. 2 Eylül Pazar günü partinin genel merkezinde kurum temsilcilerinin katılacağı “Kadın Yerel Yönetimler” toplantısıyla da seçim hazırlıkları fiili olarak başlamış olacak. 4 Eylül’de ise MYK toplantısıyla seçimler için yapılacak olan ittifak görüşmelerinin takvimi netliğe kavuşturulacak.

Mezopotamya Ajansı’ndan Hayri Demir’in parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Mart ayında yapılması beklenen yerel seçim süreci, giderek iktidarın “yerelden kuşatılması” amacıyla toplumsal muhalefetin bir araya gelmesi için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

MUHALEFETLE İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Bu amaçla Eylül ayı itibariyle de 24 Haziran’da ortaya çıkartılan toplumsal ittifakın daha da geniş çevreleri kapsaması amacıyla farklı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalarla kimi görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerin yapılacağı kesimler arasında toplumsal ve yerel dinamiklerin de yer alacağı öğrenildi.

CHP İLE HENÜZ BİR GÖRÜŞME PLANI YOK

CHP ile ilk aşamada bir görüşmenin olmadığı; ancak Türkiye’nin batısında sol ve sosyalist hareketle ve bölgede de Kürdistani yapılarla bir dizi temaslar gerçekleştirileceği öğrenildi. Görüşmelerin temel gündeminde, demokratik toplumsal muhalefetin kurumsallaşan iktidara karşı ortak bir zeminde buluşması ve yerel seçimlerde de bu ittifaklarla girilmesi yer alıyor.