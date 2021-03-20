HDP'yi savunanlar buna ne diyecek? PKK ile 3 bin TL'ye çocuk pazarlığı!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 609 sayfa ve 20 ek klasörden oluşan HDP'nin kapatma davasıyla ilgili iddianameyi AYM'ne gönderdi. HDP'li yöneticiler ve milletvekilleriyle ilgili soruşturma dosyaları ve parti binalarında ele geçirilen PKK'ya ilişkin materyallerin aralarında bulunduğu birçok delilin de yer aldığı iddianame eklerinden HDP'nin PKK'ya sattığı çocukların ifadeleri çıktı.

HDP teşkilatlarınca çocukların-gençlerin kandırılıp ailesinden koparılarak PKK'ya kaçırıldığının belirtildiği iddianamenin eklerinde bununla ilgili örneklere de yer verildi. HDP ile silahlı terör örgütü PKK-KCK arasındaki organik bağın gözler önüne serildiği olayda, Hakkari 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nden 2021 yılı itibarıyla örgütten kaçarak teslim olan PKK üyesinin ifadelerine yer verildi.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanık E., HDP aracılığıyla dağa götürülme sürecini bütün detaylarıyla anlattı. PKK-KCK'ya katılmak üzere bir arkadaşı ile birlikte HDP'nin Van Erciş ilçe teşkilatına gittiklerini, parti binasında görüştükleri kişiler tarafından Hakkari'nin Derecik ilçesine götürüldüklerini belirten örgüt üyesi "Buradan sınırı geçerek Şıh isimli bir şahsa teslim edildik. Örgüt üyesi bizi teslim eden partiliye 3 bin lira verdi. Daha sonra Şıh isimli PKK'lı, arkadaşım ve beni Irak'ın kuzeyinde bulunan örgütün kampına götürdü. Burada 150-160 kişiye yakın örgüte yeni katılan çocukların bulunduğunu gördüm. Bir müddet sonra pişmanlık duyup eğitim kampından kaçmayı başardım" dedi.

Adıyaman 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan sanık H. ise savunmasında PKK-KCK'ya Mardin'in Mazıdağı HDP İlçe Teşkilatı aracılığıyla katıldığını anlattı. İddianamede, yaşanan olaylardan anlaşıldığı gibi, HDP'nin PKK tarafından eleman temini için paravan olarak kullanıldığı belirtildi.

İddianamede HDP'lilerin örgütsel eylemleri de tek tek anlatıldı:

*HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, PKK'ya verilmek üzere Suriye'den getirilen ağır silahları teslim alacak kuryeyi buluşma noktasına götürdü. Kurye ve silahlar teslim etmek isteyen kişi emniyet güçlerince gözaltına alınırken Şırnak milletvekili Sarıyıldız'ın dokunulmazlığı dolayısıyla gözaltına alınamadığı olayda, 3 roketatar, 4 adet M-16 otomatik tüfek, 25 el bombası ve 2000 mermi ele geçirildi.

*HDP'li Ferhat Encu, Nursel Aydoğan, Besime Konca ve Mizgin Irgat Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM'de bölücübaşı ve PKK lehine slogan atarak sözde gerilla marşını okudu.

* Behçet Yıldırım, Çağlar Demirel, Sait Taycı, Kıznaz Türkeli, Abdullah Zeydan, Mehmet Emin Adıyaman, Osman Karabulut, terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldu. Operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladı.

*Baran Nayır, terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldı.

*Mahfuz Güleryüz PKK–KCK silahlı terör örgütlerine yakın duran ailelerden terör örgütü adına para temin etti. Toplanan paralar ile terör örgütü adına faaliyet yürüten mensuplarının aileleri ile terör suçlarından tutuklu-hükümlü örgüt üyelerinin ailelerine yardım edildi.

*Yerel ve genel seçimler öncesi parti üyeleri, bölge halkı üzerinde HDP'ye oy vermeleri yönünde baskı oluşturdu. HDP'li Hasan Safa, yapılan baskılara direnen vatandaşları kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına şikayet etti. Bazı vatandaşların kırsalde kurulan sözde adalet komisyonu adlı mahkemede cezalandırılmaları için götürdü.

*Belediye başkan adayları Nilüfer Elik Yılmaz, Gülüstan Öncü, Nalan Özaydın, Mülkiye Esmez, PKK/KCK terör örgütü tarafından belirlendi. Seçildikten sonra iş ve işlemlerinin terör örgütü mensuplarınca yönetildi ve denetlendi.

*Ahmet Türk'ün Belediye Başkanlığı döneminde, PKK'nın talimatıyla belediyede çalışanlardan örgüte destek için zekat adı altında para toplandı.

Belediye çalışanlarının haberi olmadan çalışmadıkları halde fazla mesai ücreti yazılıp bunu da çalışanın haberi olmadan terör örgütüne aktarıldı. Belediye avukatları da PKK-KCK operasyonlarında yakalanan terör örgütü mensubu kişilerin müdafiiliği ile görevlendirildi.

*HDP'li Ahmet Selçuk Mızraklı, çalıştığı hastanede çatışmalarda yaralı olarak getirilen terör örgütü militanlarını kayıt dışı olarak tedavi etti. Terör örgütüne ve üyelerine yardım ederek örgütün çağrısı üzerine açlık grevine katıldı.

*HDP'li Remziye Tosun, teröristlerin isimlerinin verildiği mezarlıklar inşa etti. Terörist cenazelerinin belediyeye ait araçlarla taşıdı. Yaralı teröristlerin tedavisi ile ilgilendi.

*Bir kısım milletvekilleri PKK'nın Cudi kampında silah ve ideolojik eğitim aldı. Eğitimi başarı ile tamamlayamayanlar milletvekili adayı yapılmadı.

*HDP üyelerinden bazıları terör örgütü PKK'ya eleman kazandırma faaliyetinde bulundu. Bir çoğu silahlı eğitim aldı. Kod adlarının bulunan parti üyeleri, Hendek olayları sırasında örgüt adına silahlı nöbet tuttu. Firmalardan alınan ihalelerin bedelleri de yüksek gösterilerek aradaki farkı PKK/KCK terör örgütüne aktarıldı.

*HDP Milletvekili Gülser Yıldırım, güvenlik güçleri ile çatışmadaki PKK'lı teröristlerle cep telefonuyla görüştükten sonra teröristin verdiği talimat sonrasında beraberindeki grupla operasyon bölgesine gidip canlı kalkan oldu.

*HDP'li Tuna Aydın, Zeliha Kocaman, Fırat Keser, terör örgütü tarafından kırsal alana elaman aktarılması faaliyetinde görevlendirildi.

Son dakika haberinin ayrıntılarına göre Bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sıradan kişiler olmadığının altının çizildiği HDP kapatma davası iddianamesinde, partinin genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve merkez organlarında görev alan yöneticilerinin zamanlarının önemli bir kısmını terörist cenazelerine katılmak, teröristlerin tedavileri ile ilgilenmek, onları ve yakınlarını işe yerleştirmek, PKK'ya silah temin etmek gibi eylemlere harcadığı belirtildi.

Kaynak: Sabah