HDP'yi sarsacak anket

MHP lideri Devlet Bahçeli HDP’nin kapatılması gerektiğini ifade ettikten sonra siyasi partilerden ve toplumun değişik kesimlerinden farklı tepkiler geldi.

Bu konu hem hukuki boyutuyla hem de siyasi boyutuyla tartışılıyor.

Kapatılması gerektiği görüşünde bulunanlar hukuki boyutunda gerekli koşulların oluştuğunu iddia ederken, kapatılmaması gerektiğini düşünenler siyasi olarak parti kapatmanın çözüm olmadığını dile getiriyorlar.

Toplumun HDP’nin kapatılması hakkında ne düşündüğünü İstanbul Ekonomi Araştırma anket ile araştırdı.

Genel sonuçlara baktığımızda katılımcıların daha çok HDP’nin kapanması gerektiğini düşündükleri görüldü. Katılımcıların %49’u bu soruya “Evet” yanıtı verirken, %40’ı “Hayır” yanıtı verdi. Son olarak katılımcıların %11’i bu konu ile ilgili bir fikir belirtmedi.