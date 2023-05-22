HDP'yi aklamaya çalışan KK'ya arşiv tokadı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak ve millete şirin göstermek için aylardır atmadığı takla kalmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha baltayı taşa vurdu.

Geçmişte gazeteci Mehmet Ali Birand'ın programına konuk olan Kılıçdaroğlu, BDP'nin (HDP) açık açık terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu itiraf etmişti.

Birand'ın "Siz BDP'yi (HDP) PKK'nın siyasi uzantısı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bazen kendileri de bunu söylüyorlar zaten. Biz oranın (PKK) uzantısıyız şeklinde ifadeleri var" yanıtını vermişti.