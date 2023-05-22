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Siyaset HDP'yi aklamaya çalışan KK'ya arşiv tokadı
Siyaset

HDP'yi aklamaya çalışan KK'ya arşiv tokadı

Yeniakit Publisher
2023-05-22 20:10:00 - 2023-05-22 20:11:25

Seçim sürecinde kirli pazarlıklar yürütüp iş tuttuğu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklayıp millete "şirin bir partiymiş" gibi pazarlamaya çalışan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arşiv kayıtlarına tosladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi aklamak ve millete şirin göstermek için aylardır atmadığı takla kalmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha baltayı taşa vurdu.

Geçmişte gazeteci Mehmet Ali Birand'ın programına konuk olan Kılıçdaroğlu, BDP'nin (HDP) açık açık terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu itiraf etmişti.

Birand'ın "Siz BDP'yi (HDP) PKK'nın siyasi uzantısı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bazen kendileri de bunu söylüyorlar zaten. Biz oranın (PKK) uzantısıyız şeklinde ifadeleri var" yanıtını vermişti.

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