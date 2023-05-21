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Siyaset HDP'ye zor soru: Siz namussuz ve şerefsiz misiniz?
Siyaset

HDP'ye zor soru: Siz namussuz ve şerefsiz misiniz?

Yeniakit Publisher
2023-05-21 19:58:00 - 2023-05-21 20:21:39
HDP'ye zor soru: Siz namussuz ve şerefsiz misiniz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Özgür Özel'in sözlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından HDP'yi zora sokacak bir soru yöneltti.

14 Mayıs seçimlerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini arkasına alan CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir kez daha hezimete uğradı.

İkinci tura kalan seçimlerin ardından strateji değiştiren CHP bu kez milliyetçi kimliğine bürünmeye çalıştı. Terör örgütünün sözde komutanlarına selam gönderen, sözde Ermeni soykırımını kabul eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bozkurt işaretleri eşliğinde yürümesinin ardından CHP Grup Başkanevekili Özgür Özel de HDP'yi kızdıracak açıklamada bulundu.

Özel, "Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmayı aklından geçiren namussuzdur, şerefsizdir” çıkışında bulundu.

"Namussuz ve şerefsiz misiniz?"

Bu açıklamanın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li Özel'in sözlerini hatırlatarak HDP'ye bir soru yöneltti.

Gökçek, CHP'nin ortağı HDP'ye, Özel'in sözlerine atıfta bulunarak "Siz namussuz ve şerefsiz misiniz?" dedi.
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