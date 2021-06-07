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Gündem HDP'ye yeni kapatma davası! 500 isim için flaş talep
Gündem

HDP'ye yeni kapatma davası! 500 isim için flaş talep

Son dakika... Yargıtay, TBMM'de milli değerlere imza atmaktan kaçınan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için yeniden başvuru yaptı. Öte yandan 500 partili için siyasi yasak talebinde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 18:18:00 - 2021-06-07 19:01:32
HDP'ye yeni kapatma davası! 500 isim için flaş talep

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

İddaname Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.

500 kişi hakkında siyasi yasak talebi

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

 

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Yorumlar

Kan

Bu kadar yolsuzluk ve çetelerle iş birliği olan partiler hakkında birilerinin harekete geçme niyetli olan varmı acaba
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Millet

Yetti artık kapatın bu terörist partiyi. Hem de bir daha açılmasına fırsat vermeden.
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