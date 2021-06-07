HDP'ye yeni kapatma davası! 500 isim için flaş talep
Son dakika... Yargıtay, TBMM'de milli değerlere imza atmaktan kaçınan terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için yeniden başvuru yaptı. Öte yandan 500 partili için siyasi yasak talebinde bulunuldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.
İddaname Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi.
500 kişi hakkında siyasi yasak talebi
Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.