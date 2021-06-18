HDP'ye yapılan saldırıyla ilgili dikkat çeken ifadeler: Muhalif medyaya önceden servis edilmiş gibi

İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi, bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan saldırgan Onur Gencer gözaltına alındı.

"Sanki olaylar kendilerine önceden servis edilmiş gibi"

Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, katıldığı bir televizyon programında saldırıyı değerlendirdi. Yakınca, ''Muhalif yayın organlarına baktığım zaman sanki olaylar kendilerine önceden servis edilmiş gibi. Biz daha hadisenin ne olduğunu anlayamadan onlar katilin kimliğini yayınlıyorlar.'' ifadelerini kullandı.