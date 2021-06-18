  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BAE'de çok katlı binada yangın
Hayvana merhametiniz yok, insana nasıl olacak?
Son dakika! Bakan Koca yeni rekoru duyurdu
Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz aşı daha
Gündem HDP'ye yapılan saldırıyla ilgili dikkat çeken ifadeler: Muhalif medyaya önceden servis edilmiş gibi
Gündem

HDP'ye yapılan saldırıyla ilgili dikkat çeken ifadeler: Muhalif medyaya önceden servis edilmiş gibi

HDP İzmir İl Başkanlığı'na yapılan saldırının ardından Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 00:28:00 -
HDP'ye yapılan saldırıyla ilgili dikkat çeken ifadeler: Muhalif medyaya önceden servis edilmiş gibi

İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırı düzenlendi, bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan saldırgan Onur Gencer gözaltına alındı.

"Sanki olaylar kendilerine önceden servis edilmiş gibi"

Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, katıldığı bir televizyon programında saldırıyı değerlendirdi. Yakınca, ''Muhalif yayın organlarına baktığım zaman sanki olaylar kendilerine önceden servis edilmiş gibi. Biz daha hadisenin ne olduğunu anlayamadan onlar katilin kimliğini yayınlıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay