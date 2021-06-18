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Gündem HDP'ye yapılan provokatif saldırının ardından FETÖ'cü Can Dündar da devreye girdi! Böyle fitne saçtı
Gündem

HDP'ye yapılan provokatif saldırının ardından FETÖ'cü Can Dündar da devreye girdi! Böyle fitne saçtı

HDP İzmir İl Binasına düzenlenen provokatif saldırı sonrası, vatan haini firari FETÖ'cü Can Dündar da düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 01:01:00 -
HDP'ye yapılan provokatif saldırının ardından FETÖ'cü Can Dündar da devreye girdi! Böyle fitne saçtı

HDP İzmir İl Binasına düzenlenen provokatif saldırının ardından vatan haini firari FETÖ'cü Can Dündar da devreye girdi. Fitne ateşine bir odun daha ekleyen Can Dündar, sosyal medyada skandal bir paylaşıma imza attı.

HDP İzmir İl Binasına yapılan provokatif saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası provokasyonun diğer aşamaları için düğmeye basıldı. HDP'liler "katil devlet" sloganı atmaya kalktı. Muhalif medya hemen katilin kimliğini yayınlarken FETÖ'cü Can Dündar ise bölücü bir tweetle yapılmaya çalışılan algı operasyonuna destek çıktı.

Dündar, fitne çıkarmaya çalışarak saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın ve provokatör saldırganın fotoğraflarını paylaştı ve "Tercihini yap Türkiye" şeklinde akıl almaz bir ifade kullandı.

FETÖ'cü hainin paylaşımı, vatandaşların kutuplaştırılmak istendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte o skandal tweet:

 

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