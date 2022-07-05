HDP'ye ses çıkaramayan CHP Türk müteahhitlerine saldırdı

YENİ AKİT ANKARA

HDP'nin kirli terör uzantısı olmasını hiçe sayan ve seçim hesaplarında birlikte hareket eden CHP söz konusu Türkiye'ye yatırım yapanlar olunca pespaye bir şekilde "çete" demeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yine beşli çete yalanına sığınıp algı oluşturmaya çalıştı.

Özkoç paylaşımında, “Vatandaş çalışıyor, alın teriyle para kazanıyor, vergisini veriyor. Asgari ücretli bile vergi veriyor. Türkiye'deki bütün ihaleleri alan Erdoğan'ın beşli çetesine 10 yıl içerisinde 30 kez vergi indirimi yapılıyor. Vergi borcu siliniyor. Bu düzen böyle gitmez değişecek!” ifadelerini kullandı.

Dünya devletlerinde devasa işler daima büyük şirketler tarafından yapılır. Fransa'da, ABD'de, Almanya'da özel sektörde hizmet veren büyük şirketler için hiçbir siyasetçi "çete" ifadesini kullanamaz.

Türkiye'de ise 2012 FETÖ ve 2013 Gezi Parkı olaylarından bu yana Türk şirketleri özellikle CHP tarafından hedef alınıyor.