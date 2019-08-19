HDP’ye özel muamele! Akşener’in İP’inde kayyım suskunluğu

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MHP’den ayrılarak büyük bir şamata ile İyi Parti’yi kuran Meral Akşener, millet nezdinde itibar göremeyince çareyi CHP ve HDP’ye koltuk değneği olmakta buldu. Seçimlere CHP ve HDP ile ittfak kurarak giren İP, ortaklarını rahatsız edecek bir tavırdan da uzak durmaya çabalıyor.

Terörle bağlantılı belediyelere operasyon

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları İçişleri Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda bu sabah düzenlenen operasyonla görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün, haklarında terör suçlamasıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı.

MHP tebrik etti

Yerli ve milli bir tavır sergileyerek vatanın birliği ve beraberliğini ilgilendiren milli konularda hükümetin ve devletin yanında yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak operasyonla ilgili tebrik mesajlarını iletti.

Akşener’de HDP sessizliği

HDP ile kolkola yürüyen CHP ile ittifak kuran ancak kendisini Milliyetçi ve Muhafazakar olarak tanımlayan Akşener’in liderliğindeki İyi Parti ise terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle HDP’li belediyelere yapılan kayyım atamaları konusunda sessiz kaldı. Milliyetçi olduğunu ileri süren Akşener bu konuda devletin yanında yer almak yerine ittifak ortağı olan CHP ve HDP’yi kızdırmamak adına hiç bir açıklamada bulunmamayı tercih etti.