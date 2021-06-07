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Siyaset HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama
Siyaset

HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama

Yargıtay'ın HDP'ye ikinci kapatma davası açmasına yorum yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:04:00 - 2021-06-07 19:14:35
HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'ye yeniden açılan kapatma davasına ilişkin ilk yorumda bulundu. Çelik, "Eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HDP'ye yeni kapatma davası

HDP'ye yeniden açılan kapatma davasına ilişkin Ömer Çelik, "Eksikler var diye iade edilmişti. Zannediyorum eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan süreç" dedi.

Ahmet Şık'ın skandal sözlerine tepki

Ahmet Şık'ın 'katil devlet' sözlerine de tepki gösteren Çelik şu ifadeleri kullanıd:

Milletvekili sıfatı taşıyan birinin devlet katildir demesi, biz bu üslubu nereden biliyoruz. Silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üslup. Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var? Böylesi bir iki yüzlülük kabule dilebilir bir şey değil. Bir devlete katil demek o devletin millet tarafından verilmiş meşruiyetine saldırıdır. Bu yapılan iş herhangi bir eleştiri değildir. Zaten hakkında soruşturma açılmış. Eğer doğruysa buna tepki verilmiyor muhalefetten dediniz, muhalefetten bazılarının da arkadaşımızdır diye sahiplenmesidir.

 

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