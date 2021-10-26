HDP'ye büyük şok! Pervin Buldan, 'tezkere'ye evet oyu kullandı!

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda okundu. CHP ve HDP'nin "hayır" oyu verdiği Irak-Suriye tezkeresi AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin ''evet'' oylarıyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 (2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem taşımaktadır.

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021'e kadar uzatılan izin süresinin, 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasanın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."

CHP "Hayır" dedi

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bugün TBMM'de oylanan tezkere öncesi HDP'li vekil İmam Taşçıer'den CHP'ye uyarı niteliğinden bir açıklama geldi.

HDP'den tepki

HDP'li Sibel Yiğitalp sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika paylaşımında ittifak ortaklarına gözdağı verirken "Tezkereye 'EVET' diyen siyasi partiler kendilerine muhalefet partisi demesin" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan "Evet" dedi

A Haber Muhabiri İlker Yeşiltaş TBMM'den aktardığı bilgiye göre HDP'li Pervin Buldan tezkereye ilişkin evet oyu verdi. Yeşiltaş "HDP tezkereye hayır diyor. Pervin Buldan en ön sırada oturuyordu. Yanlışlıkla elini evet için kaldırdı. Yanındaki Grup Başkanvekili Meral Danış Bektaş, Bulldan'ın elini indirmeye çalıştı ama iş işten geçmişti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ahaber