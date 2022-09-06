HDP’ye bakanlık ortaklığın itirafı

6’lı masa etrafında kümelenen zillet paydaşları, PKK’nın siyasi kanadı HDP ile yürüttükleri kirli işbirliğini inkâr etseler de artık her şey ayan beyan ortada. Daha önce HDP’ye federasyon sözü veren, ele geçirdikleri belediyeleri PKK yandaşlarıyla dolduran CHP’liler, geçmişte yarım ağızla dile getirdikleri ‘HDP’lilere bakanlık’ sözünü Gürsel Tekin ile birlikte yeniden tekrar ederken, sözde milliyetçi ve muhafazakâr görünümlü ortakları ise skandal açıklama sonrası sessizliğe büründü. Skandal Akşener tarafından kızağa çekilen Koray Aydın ile Yavuz Ağıralioğlu’nun tepki göstermesi ise manidar bulundu.

Vaadler yeni değil

İşte CHP’lilerin HDP’ye yönelik diyet söylemlerinden birkaçı.

CHP’li Dursun Çiçek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı’nın kazanması için ikinci turda PKK ile bağlantısı olmayan bir iki HDP’liye bakanlık vaat edilebilir” demişti.

CHP’li Barış Yarkadaş da, “HDP’li bakanlar kabinede olursa terörün bitirilmesi daha erken olur” söyleminde bulunmuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de, 2018 seçiminde CHP’nin adayının ikinci tura kalması halinde Demirtaş’a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edileceğini açıklamıştı.

PKK’ya bakanlık demek

Zilletin skandal ‘bakanlık’ vaadini Akit’e değerlendiren Gazeteci Yazar Şükrü Sak, şunları dile getirdi: “Altılı masa bugüne kadar ‘HDP’nin yedinci ortakları olduğu’ gerçeğini kamuoyu önünde inkâr ediyordu. Ama Gürsel Tekin, kapalı kapılar ardında sürdürülen bu ortaklığı, ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz’ sözü ile bir nevi itiraf etti.

Takke düştü kel göründü

Diğer ortakları, ‘HDP’ye bakanlık verebiliriz’ sözünün, toplumda; ‘PKK’ya bakanlık verebiliriz’ anlamına geldiğini bildikleri için mi susuyorlar. Bu apaçık kendilerini destekleyenleri kandırmak değil midir? Artık ‘Takke düştü kel göründü. İnsanlar size sormayacaklar mı; ‘Eee hani siz HDP ile ortak değildiniz, niye bakanlık veriyorsunuz, bol mu buldunuz?’ diye. Bunlar ortak olmadığı halde ‘bakanlık’ teklif ediyorsa, maazallah bir de ortak olsalar ülkeyi teslim ederler.”

HDP’siz kazanamazlar

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat ise, şunları ifade etti: “HDP desteğini almadan şer ittifakının seçimleri kazanması veya bir başarı elde etmesi mümkün görünmüyor. Bu yüzden HDP/PKK’nın oylarına muhtaçlar. Kendine milliyetçi diyen İP ise buna ses çıkarmayacaktır. Zira büyük bir hırsla iktidara saldıran Meral Hanım için her yol mubah durumda. Bu mevzu elbet Yavuz Ağıralioğlu, Koray Aydın gibi isimleri rahatsız edecektir, ediyor da. Fakat bu tepki cılız kalacaktır. Çünkü karşımızda ‘Erdoğan gitsin de isterse ülke batsın’ diyen bir ittifak var. Tekin’in açıklaması amaca ulaşmak için her tavizi vermeye hazır olan zilletin, HDP’ye nasıl boyun eğdiğini bir kez daha göstermiştir.”