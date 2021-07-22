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Gündem HDP/PKK önünde nöbetini sürdüren acılı baba: 17 bayramdır oğlumu göremiyorum!
Gündem

HDP/PKK önünde nöbetini sürdüren acılı baba: 17 bayramdır oğlumu göremiyorum!

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, aileler Kurban Bayramını buruk ve hüzünlü geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 14:59:00 -
HDP/PKK önünde nöbetini sürdüren acılı baba: 17 bayramdır oğlumu göremiyorum!

Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, 17 bayramdır evladından haber alamadığını söyledi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 691'inci gününe girdi.

Bayramın üçüncü gününde de hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileler evlatlarına teslim olması için çağrıda bulundu.

Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi.

“17 bayramdır evladımdan ayrıyım”

Acılı baba Ödümlü, "2 yıldır buradayız, HDP evladımı kandırıp dağa götürdü.17 bayramdır evladımdan ayrıyım. İnşallah bütün çocuklar gelir ailelerine kavuşurlar. Hiçbir zaman ümidimi yitirmedim ve asla buradan evladımı alıncaya kadar gitmeyeceğim. Oğluma da çağrım bir an önce kaçıp teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.

 

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