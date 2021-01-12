HDP’nin yarını yok! PKK ağızlı küstah Sancar’ın tehdidine tepki yağıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP Merkez Yürütme Kurulu’nun çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te Aynularab (Kobani) bahanesiyle PKK/YPG’li teröristler ile yandaşlarının ülke genelinde gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve aralarında ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da olduğu 37 kişinin yaşamını yitirdiği terör olaylarının ardından HDP/PKK’lı azmettirici ve işbirlikçilerin tutuklanması, terör örgütünü olduğu kadar terör partisi HDP’lilerin de paçalarını tutuşturdu.

Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 6-8 Ekim olayları hakkında “Bu yargılamalar çökecek, iktidar dahil bu girişimin içinde bulunanlar yarın sanık olacak, yargılanacak. Bugün yargılanan arkadaşlarımız ise yarın AK Parti’yi, savcıları, hakimleri yargılayacak” diyerek küstah bir tehdide imza attı. Terör partisinin eş başkanına en sert tepki Şehit Aileleri ve Gaziler Derneklerinden geldi.

Vergimiz bu teröristlere maaş olarak ödenmesin

“Kim teröristlerin yargılanmasına karşı ise onun da hain olduğunu” söyleyen İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, şunları kaydetti: “HDP’nin 6-8 Ekim 2014’e neler yaptığını, devlet malına nasıl zarar verdiğini, vatandaşlarımızı nasıl katlettiklerini tüm dünya gördü. Bugün bu terör olaylarının hesabını veriyorlar. Kim onların yargılanmasına karşı ise o da onlardandır. Bir de tehdit etme cüretini gösteriyor. Terörist Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Meclis’te bulunan bütün HDP milletvekillerinin de aynı suça ortak olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca HDP kökenli hiçbir ismin TBMM’ye milletvekili olarak gelip, Türkiye’de benim, şehit babasının, gazinin verdiği vergiyle maaş almalarını istemiyoruz.”

HDP eşittir PKK

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise şunları söyledi: “HDP eşittir PKK’dır. HDP, yıllardır alenen PKK ağzıyla konuşuyor. Bu durumdan en çok rahatsız olanlar da biz gaziler ve şehit yakınlarıyız. HDP bahsettiği o günü hiçbir zaman görmeyecek. Biz şehit aileleri olarak gerekeni yaparız. Bizce mümkün değil ama Allah o günleri göstermesin. Terörün bitirilecek olmasından inanılmaz rahatsızlar. Ama bitecek. 6-8 Ekim olaylarında en çok zararı Kürt vatandaşlarımıza verdiler. HDP her zaman en büyük zararı Kürtlere verdi. O yüzden HDP’nin beklediği o gün hiçbir zaman gelmeyecek. Kürt kardeşlerimiz artık uyandı. Şu anda bir seçim olacak olsa Güneydoğu’da HDP’nin bir yer almayacağına eminim. ‘Yarın yargılanacaklar’ dediği o yarın gelmeyecek. Çünkü HDP’nin yarını yok. Devletimiz de bu tür PKK ağzıyla konuşanlara anında müdahale etmeli ki artık bunu yapamasınlar.”

Bizi HDP kışkırttı

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin hayatını kaybettiği ülke genelindeki olayların faillerinden bazıları, sorgularında dönemin HDP Eş Başkanları ile parti yöneticilerinin çağrısı üzerine eylemlere katıldıklarını itiraf etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı davanın iddianamesinde, olaylar esnasında 35 il ve 96 ilçede yapılan yasa dışı gösterilerde yer alanlar, sorgularında "azmettirici" olarak dönemin HDP'li yöneticilerini işaret etti.

Bizi demirtaş çağırdı

Terör eylemine katılan B.A, dava dosyasına giren beyanında HDP Genel Merkezi ile dönemin Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın çağrısı üzerine eylemlere katıldığını belirterek, "Parti genel merkezimiz ve eş başkanımız çağrısına uyarak eylemlere katıldım" ifadelerini kullandı.

Benzer bir ifade veren sanık A.K. ile A.B. de "HDP eş başkanın (Demirtaş) çağrısı üzerine eyleme katıldık" dedi.

Muş Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan H.Y ise 8 Ekim 2014'te, HDP'nin sosyal medya hesapları üzerinden "eylemlere katılmaları" yönündeki duyurusu üzerine harekete geçtiğini ifade etti.

Sanık M.S. ise "HDP'nin yapmış olduğu eylem çağrısı üzerine parti yöneticisi olarak katıldım" beyanında bulundu.

“Eyleme gitmezsen kız kardeşini kaçırırım”

Yasa dışı eylemlere katıldıkları tespit bazı kişiler de terör örgütü PKK tarafından tehdit edildikleri için alanlara indiklerini iddia etti. Sanık E.P, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, "Brüks isimli terör örgütü mensubu köyde her evden bir kişinin Malazgirt'e giderek eyleme katılacağını söyledi. Adı geçen, daha sonra evime geldi. Evde oturduğumu görünce bana neden eyleme gitmediğimi sordu. Eğer eyleme gitmezsem diğer kız kardeşimi de kaçıracağını söyledi. Ben de korktuğum için eyleme katıldım" ifadesini kullandı.

Dava 26 nisan’da başlıyor

İddianamede, beyanlara ilişkin "Terör eylemlerine katılan şahısların PKK/KCK'ya münhasır kişiler olduğu, HDP yönetimi, MYK, eş başkanları ve yetkilileri tarafından iletilen talimat, mesajlar doğrultusunda sokağa çıktıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır" tespitinde bulunuldu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ‘azmettirici’ olmakla suçlanan 108 sanık hakkında, 38'er kez ‘ağırlaştırılmış müebbet’ ile binlerce yıla varan süreli hapis cezası isteniyor. Sanıklar, 26 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.