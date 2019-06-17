HDP’nin vaadi olan “mahalle meclisleri”ni İmamoğlu gerçekleştirecek! Mahalle meclislerini kim yönetecek İmamoğlu?

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

HDP ile olan seçim ittifakını inkar stratejisiyle yürüten CHP’nin, 23 Haziran seçimleriyle ilgili İstanbullulara vaat ettiği projelerden bazılarının HDP’nin seçim bildirgesinden alındığı ortaya çıktı. CHP Adayı İmamoğlu’nun HDP’nin vaatlerine yer vermesi, 31 Mart seçimlerinden önce CHP ile olan ittifaklarını deşifre eden HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarını akla getirdi.

İmamoğlu’nun “Mahalle Meclisleri” ni HDP mi yönetecek?

İmamoğlu’nun, HDP’nin yerel seçim bildirgesinden aldığı “Mahalle Meclisleri” oluşturma vaadini, seçilmesi durumunda nasıl hayata geçireceği merak konusu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden önce HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecektir. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacaktır. O kentin belediye başkanı olmayacak, o olsa olsa o kentin kayyumu olur. Biz bu riski alıyoruz. Seçmenlerimize diyoruz ki biz bu riski alacağız ve Türkiye'yi değiştireceğiz.” ifadeleriyle CHP’ye ittifak sorumluluğu hatırlatmasında bulunmuştu.

İşte İmamoğlu’nun HDP’den alınma “Mahalle Meclisleri” vaadi

HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinden 1 ay önce açıkladığı seçim bildirgesinde yer alan “mahalle meclisleri” kurulacağı vaadi, Eşbaşkanlar Temelli ve Buldan tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. HDP’nin seçim bildirgesinde “mahalle meclisleri” vaadi şu ifadelerle yer almıştı:

“Birlikte Karar Vereceğiz Birlikte Yöneteceğiz: HDP belediyelerinde, herkese ‘eşit hizmet’ verilecek. Asla ayrımcılık olmayacak. Halkın iradesine, her türlü farklılığa saygı gösterilecek. Halk yönetime ‘bizzat ve bilfiil’ katılacak. Kent meclisleri, kent forumları, mahalle meclisleri, köy meclisleri, kadın meclisleri, gençlik meclisleri yaygınlaştırılacak. Kadın özgürlükçü anlayış hakim kılınacak. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek.”

HDP’nin seçim bildirgesinde CHP ile örtüşen başka maddeler de var

HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin bildirgesinde CHP’nin vaatleriyle benzeşen birçok madde bulunuyor. İşte o maddelerden bazıları:

- “Bütçe Halkındır, Halkla Birlikte Yapacağız: Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına sivil toplum kuruluşları, halk meclisleri, demokratik kitle örgütleri ve bütün toplumsal kesimlerle birlikte karar verecek ve uygulayacağız. Bütün hizmetleri çok dilli sunacağız.”



- “Kadın Özgürlükçü Belediyeciliği Yaygınlaştıracağız: Yerel yönetim mekanizmalarının tamamında eş başkanlığı ve eşit temsili etkin bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma günü, çalışan kadınlar için idari izin ve tüm kadınlar için ücretsiz ulaşım günüdür. Kadın Bilgi Evlerinin oluşturulmasını sağlayacağız. Kadınların aktivitelerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilmesi için Jin Kart/Kadın Kart uygulamasına geçeceğiz.”

- “Çocuk Hakları ve Gençlere Daha Çok Olanak: Anadilinde eğitim veren çocuk yuvaları, kreşler, atölyeler, kurslar, spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezleri açacağız. 18 yaşına kadar tüm çocuklar için ulaşımı ve kültürel etkinliklere katılımı ücretsiz hale getireceğiz. Kreşlerimizde çocuklara tam gün hizmet vereceğiz. Çocuk ihmal ve istismarına karşı 'mücadele ve danışma' birimi kuracağız. Gençlik meclislerini karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak göreceğiz.”