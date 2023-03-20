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Siyaset HDP'nin sözcüsü Ebru Günay'ın da katıldığı Nevruz'da arbede! PKK paçavrası açmışlardı
Siyaset

HDP'nin sözcüsü Ebru Günay'ın da katıldığı Nevruz'da arbede! PKK paçavrası açmışlardı

HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın da aralarında olduğu Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Nevruz kutlamalarında, PKK paçavrası açıp örgüt lehine slogan atan hainler polisi taşlayarak taşkınlık çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 01:04:00 -

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın ittifaka dahil etmeyi planladığı HDP'liler, Mardin'deki Nevruz kutlamalarında PKK paçavrası açıp, örgüt lehine sloganlar attı.

HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın da aralarında olduğu grup, kutlamanın ardından polisi taşladı.

Emniyet, taş atan kalabalığa, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Birçok kişinin gözaltına alındığı olaylarda, çevrede bulunan araçların camları kırıldı. Polise taş ve şişe atan gruptan bazıları ise ara sokaklara kaçtılar.
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