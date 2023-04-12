HDP'nin Sabetaycı isminden Kılıçdaroğlu'na gözdağı: 'Yeni çözüm süreci ve Anayasa değişikliğine mecbur!'

Yurt dışından 7 yıl sonra gelen ve Yeşil Sol Parti'den aday olan HDP'li Sabetaycı ve Pentagon üssüne girmekle övünen Cengiz Çandar "Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse yeni çözüm süreci değerlendirme ve uygulama konusunda inisiyatif alabilir mi?" sorusuna "Mecbur mecbur. Öyle olacak" ifadesini kullandı. İttihatçı cemal paşa'nın torunu HDP'li Hasan Cemal'de Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

Altılı Masa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklamasından sonra CHP liderine ilk tebrik PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü. Kapalı kapılar ardında yapılan ne tür pazarlıklar yapıldığı merak konusu.

Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen CHP lideri, açıklamalarında özgürlük ve özerkliklerden bahsetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüz bulan HDP'liler, terörist ele başı Abdullah Öcalan için 'özgürlük' çağrısı yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'Lİ YUNUS EMRE: ÖZERKLİK TALEBİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP'li isimlerin PKK ve HDP'ye yönelik söylemleri her geçen gün arttı. CHP Milletvekili Yunus Emre yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın yerel özerklik talebini yerine getireceklerini ifade etti.

SIRRI SAKIK'TAN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ

CHP liderinin bu tavrı ve HDP'ye olan yakınlaşması sonrası Sırrı Sakık yaptığı açıklamada "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız.'' skandal ifadeler kullandı.

CENGİZ ÇANDAR: KILIÇDAROĞLU ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"

Yurt dışından 7 yıl sonra gelen ve Yeşil Sol Parti'den aday olan HDP'li Cengiz Çandar ise "Sayın Kılıçdaroğlu seçilirse yeni çözüm süreci değerlendirme ve uygulama konusunda inisiyatif alabilir mi?" sorusuna "Mecbur mecbur. Öyle olacak" ifadesini kullandı.

HASAN CEMAL: HER ŞEYİ YENİ BAŞTAN İNŞA EDECEĞİZ

HDP-Yeşil Sol Parti listelerinden aday gösterilen Hasan Cemal de "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Bunun için de elbette Kürt sorununu çözmek var. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." skandal sözlere imza attı.