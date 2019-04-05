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HDP'nin kutlama programında skandal görüntüler

Diyarbakır'da yerel seçim sonuçlarını kutlamak için HDP İl Başkanlığınca düzenlenen programda terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü sözde marş okundu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuldu.

05 Nisan 2019 Cuma 06:19
HDP'nin kutlama programında skandal görüntüler

HDP'nin Diyarbakır İl Binası Konferansa Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Programda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuldu ve terör örgütünü övücü sözde marş okundu.

Mızraklı, burada yaptığı konuşmada, seçimleri geride bıraktıklarını ve halkın başarısını kutlamak için toplandıklarını belirterek, "31 Mart sürecini birlikte başardık ve beraber kazandık. Geçmişin enkazlarını kaldırıp kentimizi güçlendireceğiz. Maddi ve manevi tüm gücümüzle yereldeki sorunlarımızı çözeceğiz. Birlikte kazandık ve başaracağız." ifadelerin kullandı.

Programa, HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Salihe Aydeniz, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 06:07
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