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Gündem HDP'nin kongresinde Öcalan sloganları atıp PKK marşı okudular! İstanbul'da skandal
Gündem

HDP'nin kongresinde Öcalan sloganları atıp PKK marşı okudular! İstanbul'da skandal

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul'da düzenlediği 4. olağan kongrede skandal görüntüler oluştu. Küçükçekmece Belediyesine ait Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde toplanan partililer terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp PKK marşı okuyarak ant içti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 23:42:00 -
HDP'nin kongresinde Öcalan sloganları atıp PKK marşı okudular! İstanbul'da skandal

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul İl Örgütü, 4. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesine ait Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kongreye, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP vekilleri ve parti üyeleri katıldı.

Kongrede, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

HDP'liler, kongrede bir de terör örgütü PKK'nın marşını okuyup ant içti.

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