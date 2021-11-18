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Gündem HDP’nin kapatılması davasına yeni deliller de eklenebilecek
Gündem

HDP’nin kapatılması davasına yeni deliller de eklenebilecek

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği ve terör örgütü PKK ile organik bağı nedeniyle kapatılması istenen HDP davasına, iddianameden sonra elde edilen yeni delillerin de eklenmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 10:13:00 -
HDP’nin kapatılması davasına yeni deliller de eklenebilecek

Göksel Çağlav  Ankara

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP’nin kapatılmasına, adı geçenlerin beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacakları ve hazine yardımının kesilmesi istemlerine karşı HDP’nin yaptığı savunma 173 sayfa olarak Yargıtay’a ulaştı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre savunmanın incelenmesi devam ederken, davanın iddianamesinde belirtildiği gibi, mahkemece eksik görülen ya da tereddüt edilen hususların hem başsavcılık hem de ilgili kurumların (TBMM, Yüksek Seçim Kurulu, İçişleri Bakanlığı, UYAP, v.s) aracı kılınarak kolaylıkla giderilmesi sağlanabilecek.

Operasyonlar ve yeni itiraflar eklenebilir

Bu da iddianamenin tamamlandığı 07.06.2021 tarihi sonrasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların, soruşturmalar ve teslim olan teröristlerin itiraflarının da dava dosyasına eklenebilmesi anlamına geliyor. HDP’de görevli olduğu halde sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi karalayan, PKK propagandasını yapan kişilerin dosyaları da davaya konu edilebilecek.

Polis, HDP Çerkezköy ilçe binasını bastı

Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri, HDP Çerkezköy İlçe Başkanlığı'nı basarak arama yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 7 Kasım'da Çerkezköy'de gerçekleştirdiği mitingde bir kişinin yasa dışı pankart açması nedeniyle basılan binada arama yapıldı. Bina çevresinde güvenlik tedbiri alınarak yapılan aramada bazı evraklar ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafına el konuldu. Ayrıca yasa dışı pankart açan kişinin evinde de arama yapıldığı öğrenildi.

 

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