HDP’nin kaç milletvekili kaldı? HDP’nin kaç milletvekili var?
HDP güncel milletvekili sayısı? HDP Milletvekilleri Tuma Çelik, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’ndan sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da milletvekilliği düşürüldü. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından pek çok kişi HDP’nin kaç milletvekili kaldığını araştırmaya başladı. Peki, HDP’nin mecliste kaç vekili var?
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Daha önce de Tuma Çelik, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliği düşürülmüştü. Peki, HDP’nin kaç vekili var?
HDP’nin kaç milletvekili kaldı? HDP’nin kaç milletvekili var?
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı. Hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.
24 Haziran seçimlerinde 67 milletvekili ile TBMM'ye giren terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düştü.
HDP milletvekilleri şöyle:
Adana - Tulay Hatımoğulları Oruç
Adana - Kemal Peköz
Ağrı - Berdan Öztürk
Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir
Ağrı - Abdullah Koç
Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir
Antalya - Kemal Bülbül
Batman - Feleknas Uca
Batman - Necdet İpekyüz
Batman - Ayşe Acar Başaran
Batman - Mehmet Ruştu Tiryaki
Bingöl - Erdal Aydemir
Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı
Diyarbakır - İmam Taşçıer
Diyarbakır - Remziye Tosun
Diyarbakır - Hişyar Özsoy
Diyarbakır - Semra Güzel
Diyarbakır - Garo Paylan
Diyarbakır - Dersim Dağ
Antep - Mahmut Toğrul
Hakkari - Sait Dede
Iğdır - Habip Eksik
İstanbul - Pervin Buldan
İstanbul - Musa Piroğlu
İstanbul - Erol Katırcıoğlu
İstanbul - Oya Ersoy
İstanbul - Hüda Kaya
İstanbul - Zeynel Özen
İstanbul - Dilşat Canbaz Kaya
İstanbul - Hakkı Saruhan Oluç
İstanbul - Ali Kenanoğlu
İstanbul - Züleyha Gülüm
İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü
İzmir - Murat Çepni
Mardin - Mithat Sancar
Mardin - Pero Dündar
Mardin - Ebrü Günay
Mersin - Fatma Kurtulan
Mersin - Rıdvan Turan
Muş - Gülüstan Kılıç Koçyiğit
Muş - Şevin Coşkun
Siirt - Meral Danış Beştaş
Siirt - Sıdık Taş
Urfa - Nimetullah Erdoğmuş
Urfa - Ayşe Sürücü
Urfa - Nusrettin Maçin
Urfa - Ömer Öcalan
Şırnak - Hasan Özgüneş
Şırnak - Nuran İmir
Şırnak - Hüseyin Kaçmaz
Dersim - Alican Önlü
Van - Sezai Temelli
Van - Murat Sarısaç
Van - Muazzez Orhan
Van - Tayip Temel