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Siyaset HDP’nin kaç milletvekili kaldı? HDP’nin kaç milletvekili var?
Siyaset

HDP’nin kaç milletvekili kaldı? HDP’nin kaç milletvekili var?

HDP güncel milletvekili sayısı? HDP Milletvekilleri Tuma Çelik, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’ndan sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da milletvekilliği düşürüldü. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından pek çok kişi HDP’nin kaç milletvekili kaldığını araştırmaya başladı. Peki, HDP’nin mecliste kaç vekili var?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 15:57:00 -
HDP’nin kaç milletvekili kaldı? HDP’nin kaç milletvekili var?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü. Daha önce de Tuma Çelik, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın vekilliği düşürülmüştü. Peki, HDP’nin kaç vekili var?

HDP’nin kaç milletvekili kaldı? HDP’nin kaç milletvekili var?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.  Hakkında kesinleşmiş hükmün Meclis'te okunmasıyla Gergerlioğlu'nun vekilliği düştü.

24 Haziran seçimlerinde 67 milletvekili ile TBMM'ye giren terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekili sayısı 55'e düştü.

HDP milletvekilleri şöyle:

Adana - Tulay Hatımoğulları Oruç

Adana - Kemal Peköz

Ağrı - Berdan Öztürk

Ağrı - Dirayet Dilan Taşdemir

Ağrı - Abdullah Koç

Ankara - Filiz Kerestecioğlu Demir

Antalya - Kemal Bülbül

Batman - Feleknas Uca

Batman - Necdet İpekyüz

Batman - Ayşe Acar Başaran

Batman - Mehmet Ruştu Tiryaki

Bingöl - Erdal Aydemir

Bitlis - Mahmut Celadet Gaydalı

Diyarbakır - İmam Taşçıer

Diyarbakır - Remziye Tosun

Diyarbakır - Hişyar Özsoy

Diyarbakır - Semra Güzel

Diyarbakır - Garo Paylan

Diyarbakır - Dersim Dağ

Antep - Mahmut Toğrul

Hakkari - Sait Dede

Iğdır - Habip Eksik

İstanbul - Pervin Buldan

İstanbul - Musa Piroğlu

İstanbul - Erol Katırcıoğlu

İstanbul - Oya Ersoy

İstanbul - Hüda Kaya

İstanbul - Zeynel Özen

İstanbul - Dilşat Canbaz Kaya

İstanbul - Hakkı Saruhan Oluç

İstanbul - Ali Kenanoğlu

İstanbul - Züleyha Gülüm

İzmir - Serpil Kemalbay Pekgözegü

İzmir - Murat Çepni

Mardin - Mithat Sancar

Mardin - Pero Dündar

Mardin - Ebrü Günay

Mersin - Fatma Kurtulan

Mersin - Rıdvan Turan

Muş - Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Muş - Şevin Coşkun

Siirt - Meral Danış Beştaş

Siirt - Sıdık Taş

Urfa - Nimetullah Erdoğmuş

Urfa - Ayşe Sürücü

Urfa - Nusrettin Maçin

Urfa - Ömer Öcalan

Şırnak - Hasan Özgüneş

Şırnak - Nuran İmir

Şırnak - Hüseyin Kaçmaz

Dersim - Alican Önlü

Van - Sezai Temelli

Van - Murat Sarısaç

Van - Muazzez Orhan

Van - Tayip Temel

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu neden milletvekilliği düştü?
Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu neden milletvekilliği düştü?

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Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir? Ömer Faruk Gergerlioğlu neden milletvekilliği düştü?

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