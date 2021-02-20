HDP'nin Gergerlioğlu paniği! 'Ceza, iktidar baskısıyla onandı'

HDP tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yargıtay ayrıca propaganda konusunda kendi içtihatlarına da aykırı bir karar vermiştir. Bunun nedeni de yine siyasi saikler ve iktidarın baskısıdır. Sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapmış olan ve çözüm sürecine doğrudan katkısı bulunan Gergerlioğlu’nun, alenileşmiş bir haberin içeriğini paylaşmasının propaganda suçu olarak değerlendirilmesi gerek mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay’ın gerekse de Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır."

"Üstelik halen yayıncılık faaliyetine devam eden haber sitesinde yayınlanan ilgili haber hakkında herhangi bir soruşturma veya erişim yasağı kararı olduğuna dair karar dosyasında bir belge ve bilgi de bulunmamaktadır. Gergerlioğlu, sadece bir haber linkini paylaştığı için cezalandırılmaktadır."

"AKP-MHP iktidarı, ayrım yapmadan her kesimden insanın haklarını sonuna kadar savunan milletvekilimizi ve ona oy veren Kocaeli halkını cezalandırmak istemektedir. İktidar, yaptığı insan hakları ihlallerinin duyurulmasını istememektedir."