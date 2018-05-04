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HDP'nin Demirtaş planı!

HDP, cumhurbaşkanı adayı olarak şu an hapiste olan Selahattin Demirtaş’ın ismini vermişti. Şimdi de HDP, Demirtaş'ın tahliye edilmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapmaya hazırlanıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:42
HDP'nin Demirtaş planı!

HDP, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Selahattin Demirtaş’ı bugün İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak yapılacak etkinlikle aday ilan edecek. Diyarbakır’da yapılacak etkinliğe, ittifak görüşmeleri sürdürülen Kürt partilerinin, İstanbul’daki etkinliğe ise sol ve sosyalist partilerin davet edildiği belirtildi.

HDP YSK'YA BAŞVURU YAPACAK

Demirtaş’ın adaylığı ilgili HDP Meclis grubu kararının ise yarın YSK’ya iletileceği ifade edildi.Demirtaş, kampanyasını avukatları aracılığıyla kamuoyuna duyuracağı mesajlarla yürütecek, bu kapsamda avukatlarla Demirtaş’ın sıkı bir çalışması söz konusu olacak. Kampanyanın yürüteleceği ana mecraların başında sosyal medya gelecek. Cumhuriyet'tin haberine göre, bu sırada HDP, YSK'ya seçimin demokratik koşullarda geçmesi için Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep edecek.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:42
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. hdp
  4. Selahattin Demirtaş

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