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HDP'nin anketinden Şener çıktı!

Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı aday göstermeye hazırlanan HDP, kendi seçmenine yönelik olası ikinci turda muhalefetten kime oy vereceklerine dair anket yaptırdı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdağan'ın karşısında en fazla desteği Abdüllatif Şener aldı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:56
HDP'nin anketinden Şener çıktı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için anket yaptıran HDP, "İkinci turda muhalefetin hangi olası adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olursa oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, ankete katılanların yarısı koşulsuz HDP'nin işaret ettiği adayı destekleyeceğini ifade etti. Çeşitli isimlere yönelik sorularda ise AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener'in ismi ön plana çıktı.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin ikinci tura çıkması durumunda, seçmenin yüzde 5.9'u İnce'ye oy verecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için yüzde 7.1, İlhan Kesici için de yüzde 7.3'lük oranda seçmen, 'ikinci turda oy veririm' dedi.

Seçmenlerin yüzde 15.5'i eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e oy vereceğini söylerken Abdüllatif Şener'in oy oranı yüzde 16.9 oldu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:56
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Milliyet
  7. Abdullah Gül
  8. Recep Tayyip
  9. Selahattin Demirtaş
  10. Yalova
  11. Muharrem İnce

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