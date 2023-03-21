HDP'nin aldığı nefesten haberi olan isim duyurdu! Flaş iddia

Terör örgütü PKK sempatizanı Evrensel gazetesi yazarı Kamil Tekin Sürek, Cumhur İttifakı'na iftira atmak için kaleme aldığı yazısında ağzındaki baklayı çıkardı. Sürek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP’nin sorularına olumlu cevap verdiği itirafında bulunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Görüldüğü kadarıyla Kılıçdaroğlu, HDP’nin bütün sorularına olumlu yanıt verdi.

(...) İktidar yanlıları bu görüşmeyi karalamak için anında karalama kampanyasına başladılar ama bu kampanyadan sonuç almaları pek mümkün görülmüyor. Bu propaganda birkaç gün sürer ve yerine yeni konular gündem olur.

(...) Cumhur İttifakının çok ciddi karşı propaganda unsurları yok. Üstelik karşısında eskisinden farklı olarak ciddi bir medya var. Cumhur İttifakı bundan sonra muhtemelen provokasyonlara ve seçim hilelerine sarılacaktır.

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Emek ve demokrasi güçleri ise halkın gerçek talepleri ile daha güçlü örgütlenme ve demokrasi mücadelesini yükseltmek için çalışmalıdır."