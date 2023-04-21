​HDP'lilerin katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında yad edildi

Kobane bahaneli 6-8 ekim olaylarında PKK-HDP yandaşları tarafından katledilen Yasin Börü ve arkadaşları bayram namazı sonrası kabirleri başında anıldı.

6-8 Ekim 2014’te kurban eti dağıtırken PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Turan Yavaş ve Riyad Güneş ile evinden çıkarken suikast sonucu şehid edilen Aytaç Baranın yakınları ve dava arkadaşları Ramazan Bayramının ilk saatlerinde şehidlerin mezarı başında bir araya geldi.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığında şehidlerin kabirleri başında bir araya gelen şehid aileleri ve yakınları, mezarlıkları başında Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu kabir ziyareti ve şehidleri anma programında şehidlerin mezarı başında bir araya gelen dava arkadaşları bayramlaştı. (İLKHA)

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