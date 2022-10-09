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Gündem HDP'lilerin izinsiz yürüyüşünü polis ekipleri önledi! Diyarbakır'da provokasyon
Gündem

HDP'lilerin izinsiz yürüyüşünü polis ekipleri önledi! Diyarbakır'da provokasyon

Diyarbakır'da HDP'li bir grup terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Provokasyona imza atmak isteyenlere polis müdahale etti ve 59 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 21:25:00 -
HDP'lilerin izinsiz yürüyüşünü polis ekipleri önledi! Diyarbakır'da provokasyon

Diyarbakır'da HDP'li bir grup terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Provokasyona imza atmak isteyenlere polis müdahale etti ve 59 kişiyi gözaltına aldı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998'de Suriye'den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer'in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.

Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi.

Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

 

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