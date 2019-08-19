HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek HDP'li üç belediyeye kayyım atanmasıyla ilgili HDP'lileri çıldırtacak açıklamalarda bulundu.19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:48
Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Perinçek, HDP'li belediyelere operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "HDP'ye belediye, Mehmetçiğe kurşundur. HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor. PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez" ifadelerini kullandı.
Doğu Perinçek'in twitleri şöyle:
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