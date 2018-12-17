HDP'lilere 'terör örgütü üyeliğinden' ceza yağdı!

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar DBP'li eski Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram, eski HDPŞanlıurfa İl Başkanı Leyla Akça, HDP il yönetim kurulu üyeleri Avni Gürbüz ve Mehmet Binici ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar eski HDP Şanlıurfa milletvekili adayı İsmail Kaplan ve eski DBP Birecik İl Başkanı Ahmet Kılıç duruşmaya gelmedi. Mahkeme başkanı, sanıklara isnat edilen suçları okuyarak son sözlerini sordu.

Sanıklar, yaklaşık 3 saat süren savunmalarında, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek terör örgütüyle ilişkileri bulunmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların "terör örgüt üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklara ceza yağdı

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan, tutuksuz sanık İsmail Kaplan'a 7 yıl 6 ay, tutuklu sanıklar Leyla Akça'ya 8 yıl 4 ay, Avni Gürbüz'e 8 yıl 9 ay, Mustafa Bayram'a 9 yıl 4 ay 15 gün, Mehmet Binici'ye ise 9 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, Ahmet Kılıç'ın dosyasının da ayrılmasına hükmetti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında DBP'li Halfeti Belediye BaşkanıMustafa Bayram'ın da bulunduğu 6 kişi, 2 Aralık 2016'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bayram gözaltı sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı.