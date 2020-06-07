HDP’lilere maaş bağlayan Tunç Soyer’den bir skandal daha! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden PKK'ya ihale kıyağı

CHP'li belediyelerde yandaşlara akıtılan kamu kaynaklarının yanında teröre hizmet eden şahıslar da maaşa bağlanıyor. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 HDP’liyi maaşa bağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, PKK propagandası yapan bir kişiye de ihale verdiği ortaya çıktı. İhaleyi alan Ahmet Saymadi’nin Ağır Ceza Mahkemesi’nden 1,5 yıl hapis cezası aldığı belirlendi.

Skandalların ardı arkası kesilmiyor

Sabah’ta yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Tunç Soyer'in KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan HDP'li 3 eski öğretim üyesini Grand Plaza şirketine yönetim kurulu üyesi yapmasının ardından yine büyük bir skandal patladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı PKK terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Ahmet Saymadi isimli kişiye bunu bile bile ihale verdiği ortaya çıktı. İhaleyi aldığı tarihte 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Saymadi'nin daha sonra 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı.

Hapis cezasına çarptırılan PKK sevicisine ballı ihale

Alınan bilgiye göre, belediye 30 Ocak 2019'da 'oyun grubu canlandırma' hizmet alımı ihalesine çıktı. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleye, yasa gereği terör örgütleri ile irtibatı ve iltisakı olanlar giremiyordu. Ancak, ihaleye katılan AGD Organizasyon şirketinin sahibi Ahmet Saymadi'nin o dönem PKK terör örgütü propagandası suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılandığı ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü ihale sürecinde kendisinden yasa gereği katılımcılar hakkında bilgi isteyen belediyeye bu durumu 26 Şubat 2019'da bildirdi. Fakat belediye bunu dikkate alıp bu firmayı ihale dışı bırakmadı. İhaleyi de söz konusu kişinin ortak olduğu bu firmaya verdi.

8 gün sonra hisseleri eşine verdi

Terör suçundan yargılandığı ortaya çıkan Ahmet Saymadi, söz konusu ihale sözleşmesinin imzalandığı 6 Mart 2019'dan 8 gün sonra yani 14 Mart 2019 tarihinde şirketteki hisselerini eşi Dilara Korzay Saymadi'ye devretti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından şirkete 3 Haziran 2019 tarihinde KDV dahil 38 bin 350 lira ödeme yapıldığı da ortaya çıktı.

Terör sevicisine hapis cezası

Bu arada Ahmet Saymadi'nin İzmir 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada geçtiğimiz Temmuz ayında karar çıktığı belirtildi. Buna göre Saymadi'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Saymadi'nin 1 Temmuz 2019'da sosyal medya hesabından aldığı ceza ile ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Verilen bu cezalar siyasi görüşümüzü her zeminde savunmamıza engel olamaz" ifadesini kullandığı görüldü.

Düğünlerine İsmail Saymaz da katılmış

Ahmet Saymadi, hisselerini devrettiği Dilara Korzay ile 2018 yılında evlendiği öğrenildi. Çiftin o dönemki düğün törenlerine aile dostları gazeteci İsmail Saymaz'ın da katıldığı ortaya çıktı. Saymaz, 11 Ağustos 2018'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da çifti kutladı.

Kanun maddesi ne diyor?

4374 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. Maddesi 'İhaleye Katılamayacak Olanlar' ile ilgili düzenlemeyi kapsıyor. Bu maddenin birinci fıkrasına eklenen hükümler içinde ihaleye giremeyecekler arasında "Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler" maddesi de yer alıyor. Ayrıca aynı maddede "Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır" hükmü de yer alıyor.