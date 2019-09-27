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HDP'lilerden evlat nöbetindeki ailelere çirkin taciz!

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için Diyarbakır HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri taciz eden HDP'liler gerginliğe yol açtı.

27 Eylül 2019 Cuma 12:28

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 24'üncü günde 47'ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 24’üncü gününde 47’ye yükseldi. 2014 yılında Batman’da iddiaya göre 17 yaşında iken kaçırılan Azad Çak’ın annesi Zehra Çak, eyleme katılarak çocuğunun gelmesi için bekleyişe katıldı.

Annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bekleyişleri 24'üncü gününde devam ediyor. Aileler çocukları gelene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ve hiçbir şekilde oturma eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Ailelerin direnişi sürerken, sayı her geçen gün artıyor.

Öte yandan HDP'liler ile aileler arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. HDP'liler aileleri pencereden, kapıdan taciz ediyor. Acılı aileler HDP'nin tüm tacizlerine rağmen evlatları için eyleme devam ediyor.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 12:28
  1. Batman
  2. Diyarbakır
  3. HDP

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  • hizipsavarhizipsavar19 dk önce
    o kapıdan girenleri indirin binayada girmesin .......ler.

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