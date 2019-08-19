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HDP'liler Taksim Meydanı'na koştu! Polis izin vermedi

Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerine kayyım atanmasının ardından Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis izin vermedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:59
HDP'liler Taksim Meydanı'na koştu! Polis izin vermedi

HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Polis izin vermedi

Van, Mardin ve Diyarbakır belediyelerine atanan kayyum sonrasında da HDP İstanbul İl Başkanlığından milletvekilleri Taksim Meydanı'nda basın açıklaması yapmak istedi. Ancak HDP'lilere polis izin vermedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:59
  1. İstanbul
  2. Taksim Meydanı
  3. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
  4. Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman
  5. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
  6. hdp istanbul il başkanlığı

YORUM YAZ

  • Milletin ta kendisi Milletin ta kendisi 11 dk önce
    Toplayın şerefsizleri.İzin vermeyin bu köpeklere Artık canımıza tak etti .Reisim arkandayız Bu kadarı yetmez tamamını görevden alın.Allah yardımcımızdır. Bırakalım bu ahmak demokrasisini Avrupanın hangi ülkesinde böyle teröre destek veren belediye başkanı görev yapar ki
  • Andınız Andınız13 dk önce
    Bunlar hep zilletçilerin eseri. Andımız diye anıran putperestler pkk nın yancıları oldu çıktı.
  • Üç hilalÜç hilal15 dk önce
    Kaşımayın ... 
  • NurNur30 dk önce
    Kandile çıkıntaksim teröristlerin mekanı değil pkk destekçisi hdp istanbul dan çek elini mekanınız olan tc toprakları kürdistana yallah
  • DalmanDalman49 dk önce
    Hepsini tıkın içeri.azdilar serefsizler.bolucu ...eler.devletimizin sonuna kadar yanındayız.vesselam.tanri Türkü korusun yaşasın turan
  • sukrusukru53 dk önce
    Terörist şerefsizlere aman vermeyin.Ya devlet başa,ya kuzgun leşe,işte okadar.
  • ÇerkesÇerkes55 dk önce
    Ha şöyle , memleketi vermeyin teröristlerin eline

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