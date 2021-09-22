HDP’liler Sezai Temelli’nin kulağını neden çekti?

HDP’li Sezai Temelli, sözde Kürt sorununun çözümü için İmralı’yı adres göstererek, terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ı işaret etti.

Millet İttifakı’nın gizlemeye çalıştığı ortağı HDP’nin bu tavrı Türkiye genelinde infiale neden oldu.

Tepkilerin ardından Temelli’den, “Bu benim kişisel görüşüm” açıklaması geldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Temelli’nin sözleri de masaya yatırıldı. Programda gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Temelli’nin kulağının neden çekildiğini anlattı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Sezai Temelli önce İmralı'yı adres gösteriyor, sonra bakıyorlar ki İYİ Partililer bundan rahatsız oldu, CHP'liler hemen HDP Genel Merkezi'ni arıyor, 'Susturun şu adamı, her şeyi açığa çıkaracak, millet yaptığımız numaraların hepsini anlayacak, olmaz ki böyle bir şey' diyor, HDP'liler de hemen kulağını çekiyorlar Sezai Temelli'nin, 'Bireysel görüş de sen bunlara' diyorlar. Dün itibariyle Sezai Temelli de, 'Benim İmralı'yı adres göstermem bireysel görüşümdür' diyor.”