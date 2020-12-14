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Gündem HDP'liler 'ruh sağlığımızı bozuyor' dedi: İşte Bakan Soylu'nun kimya bozan konuşmaları
Gündem

HDP'liler 'ruh sağlığımızı bozuyor' dedi: İşte Bakan Soylu'nun kimya bozan konuşmaları

14 Aralık Pazartesi gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 20:15:00 - 2020-12-14 21:11:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın kalleş saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ermenistan yine yapacağını yapmış, ateşkesi ihlal ederek Dağlık Karabağ’daki Hadrut kentinde 4 Azerbaycan askerini şehit etmiştir. Karabağ’ın yüzde 70’inin Ermenistan işgalinden kurtarılması bir Türk zaferidir. İnşallah Karabağ’ın tamamı günü geldiğinde sahibine geçecek, hak yerini bulacaktır." dedi.

'Tacizden başka bir şey değil'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın NAVTEX ilanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Akar, "Bu konu da komşumuz tarafından son derece istismar edilmekte. 3 ayda onlarca NAVTEX ilan edilmiş, bunlardan sadece ikisi kullanılmış diğerleri kullanılmamış. Bu tacizden başka bir şey değil. İyi komşuluk ilişkilerine son derece aykırı bir şey." diye konuştu.

Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemeye tahrik' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

'Soylu ruh sağlığımızı bozuyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra HDP'li Garo Paylan'ın bir süre önce yaptığı açıklama akıllara geldi. Bakan Soylu'nun, bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma HDP sıralarını adeta çıldırttı. Soylu'nun konuşmasının ardından HDP'li Garo Paylan'ın daha önce yaptığı bir konuşma tekrar gündeme geldi.

Paylan o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplumumuzun ruh sağlığı bozuk. Özellikle de bir bakan var ki her gün çıkıyor, ‘O terörist, bu terörist’ diyor. Biliyorsunuz ismini: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu bizim ruh sağlığımızı bozuyor, bu kadar açık. Toplumu kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak ruh sağlığımız bozulur."

 

 

 

 

 

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