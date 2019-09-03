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HDP’liler oturma eylemi yapan aileye ve basın mensuplarına saldırdı

Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

03 Eylül 2019 Salı 14:13
HDP’liler oturma eylemi yapan aileye ve basın mensuplarına saldırdı

Diyarbakır’da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya’dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırınca kısa süreli tartışma çıktı.


Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, henüz 17 yaşında olan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlattı. Baba Şahap, anne Feyziya Çetinkaya ile kardeş ve yeğenlerinden oluşan grup, çocuklarının bulunup kendilerine teslim edilmesini bekliyor. Oturma eylemi yapan aile ile HDP il binasından çıkan bir grup tartıştı. Kısa süreli tartışma daha sonra küfürleşmeye dönüştü.



“Yeter artık, bizim artık HDP’ye verecek çocuklarımız yok”


Kaçırılan Süleyman Çetinkaya’nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğu akşama kadar kayyum olaylarına götürüp oturma eylemlerinde her şeyi yaptırdıklarını söyledi. Bozkurt, “En sonunda da çocuğu dağa gönderdiler. Hepsi biliyor, bütün parti Süleyman’ı tanıyor. Bir de diyorlar ki biz Süleyman’ı tanımıyoruz. Siz Süleyman’ı maşa diye kullandınız. Yeter artık, bizim artık HDP’ye verecek çocuklarımız yok. Yeter. Bakın 30 yıldır bu sömürü, bu oyun bu düzen yeter artık. İnsanlar biraz gözünü açsın. Biz bunu diyoruz” dedi.


Baba Şahap Çetinkaya, oğlunu götürdüklerini, işleri güçleri yalan olduklarını ifade etti. Çetinkaya, “Yalan olsa burada oturur muyduk. Yalan konuşmazsa bu işi yapar mı? Doğru konuşanın yeri yoktur. Benim çocuğum sürekli buradaydı. Buradan başka bir yere gitmedi. Burada gençlik kolu yapmıştır, ne yapmıştır beyni yıkanmıştır. Abimle birlikte annesiyle hastaneye gelmişler. Diyor, ‘gidiyorum maçım var. Oynayıp gene eve döneceğim’ geldi buraya bunlar da bırakmadı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:13
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