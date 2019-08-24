0553 313 94 23

HDP'liler Hacire Akar ve ailesine saldırdı! "Cenazem buradan çıksa ben kalkmam"

Diyarbakır'da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu için 3 gündür partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemine devam eden Hacire Akar ve ailesi ile HDP'liler arasında gerginlik meydana geldi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
HDP'liler Hacire Akar ve ailesine saldırdı! "Cenazem buradan çıksa ben kalkmam"

Diyarbakır'da çarşamba gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın (22), HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar, HDP il başkanlığı binasının girişinde oturma eylemini 3. gününde de sürdürüyor. Akar ailesinin bekleyişi sırasında HDP'liler basın mensuplarına ve aileye müdahalede bulununca aile fertleri ve Akar ailesi HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlikte anne Hacire Akar, "Cenazem buradan çıksa ben kalkmam" diyerek tepkisini dile getirdi.

Cep telefonunda eylem mesajını gördüler

Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan Akar ailesinin oğlu Mehmet Akar, çarşamba günü çıktığı evine dönmedi. Oğullarının evde bıraktığı cep telefonunu inceleyen aile, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanının görevden alınarak, yerine kayyım atanmasının ardından gerçekleştirilecek eylemlere katılması yönünde mesajlar olduğunu görmüş son olarak da HDP İl Başkanlığındaki bir çalışanla görüşme yaptığını tespit etmişti. Bunun üzerine anne Hacire Akar, HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunarak, çarşamba günü Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki HDP il binasına gelerek eylem başlatmıştı.

HDP'liler aileye saldırdı

Oturma eyleminin 3. gününde anne Hacire Akar'a aile fertlerinden de destek gelmiş ve 5 kadın daha destek amaçlı HDP il binasının ana giriş kapısının önünde yere serdikleri halıda oturma eylemlerini sürdürdükleri sırada çekim yapan basın mensupları ile oturma eylemi yapan kadınlara HDP'liler tepki gösterdi. HDP'lilerin aile ve basın mensuplarına tepki gösterip itmeye çalışmasının ardından kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine aile fertleri HDPlilere tepki gösterdi.

Karşılıklı gerginlik sırasında HDP'lilerin aileye saldırması üzerine aile fertleri de HDP'lilere tepki gösterdi. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
  1. Mehmet Akar
  2. HDP
  3. Hacire Akar
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
  5. kayyım
  6. HDP İl Başkanlığı
  7. Selahaddin Eyyubi Mahallesi
  8. oturma eylemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Quaresma'dan ayrılık mesajı: İstenmediğimi söylediler
    1. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    2. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    3. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    4. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    5. Engelliler denize açıldı
    6. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    7. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    8. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    9. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    10. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    11. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    12. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    13. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    14. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    15. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    16. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    17. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    18. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    19. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    20. Quaresma'dan açıklama
    21. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    22. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    23. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    24. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç..
    25. Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
    26. Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2..
    27. İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19..
    28. Proje onaylandı! 448 yıllık Sıbyan..
    29. Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer..
    30. Anormalleşen kedi, kuduz çıktı
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Melih Gökçek'ten bomba paylaşım! Başkanlığı kesin düşer
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı