HDP’li Zana her zaman PKK’nın emrinde oldu

Göksel Çağlav Ankara

Akit’in ulaştığı iddianamede, Zana’nın her zaman PKK’nın emrinde olduğu anlatılarak, “Operasyonlarda öldürülen örgüt mensuplarının cenaze ve taziyelerinin organizasyonlarını yaptı, bu cenaze ve taziyelerde teröristlere yönelik övücü söylemlerde bulunarak teröristleri kahramanlaştırdı, operasyonlara katılan güvenlik korucularına yönelik tehditkâr söylemlerde bulundu, Kandil’e giderek teröristlerden aldığı emirleri HDP yöneticilerine ileterek kuryelik yaptı, örgütün medya yapılanması üzerinden terör propagandası yaptı ve halkı yönlendirerek polislere molotoflu saldırıların düzenlenmesine sebeb oldu” denildi.

