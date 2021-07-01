HDP’li Zana her zaman PKK’nın emrinde oldu
6 Kasım 1991'de TBMM’de yapılan yemin töreninde, terör örgütü PKK’nın simgelerini taşıyıp Türkçe başladığı yemine Kürtçe devam etmesi üzerine Meclis’i karıştıran ve milletvekilliği düşen Leyla Zana da, HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianamede yer aldı.
Göksel Çağlav Ankara
Akit’in ulaştığı iddianamede, Zana’nın her zaman PKK’nın emrinde olduğu anlatılarak, “Operasyonlarda öldürülen örgüt mensuplarının cenaze ve taziyelerinin organizasyonlarını yaptı, bu cenaze ve taziyelerde teröristlere yönelik övücü söylemlerde bulunarak teröristleri kahramanlaştırdı, operasyonlara katılan güvenlik korucularına yönelik tehditkâr söylemlerde bulundu, Kandil’e giderek teröristlerden aldığı emirleri HDP yöneticilerine ileterek kuryelik yaptı, örgütün medya yapılanması üzerinden terör propagandası yaptı ve halkı yönlendirerek polislere molotoflu saldırıların düzenlenmesine sebeb oldu” denildi.