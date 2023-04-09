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Gündem HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!
Gündem

HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-09 09:52:00 -
HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen CNN TÜRK'te katıldığı yayında “HDP'li yöneticiler koruculara gidip ‘45 gün sonra (seçimlerden sonra) yaptıklarınızın hesabını soracağız’ diyor.” iddiasında bulundu.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen CNN TÜRK'te katıldığı yayında “HDP'li yöneticiler koruculara gidip ‘45 gün sonra (seçimlerden sonra) yaptıklarınızın hesabını soracağız’ diyor.” iddiasında bulundu.

14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığı her kesimden tepki almaya devam ediyor.

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, HDP'li yöneticilerin güvenlik korucularına giderek "seçimden sonra yaptıklarınız hesabını soracağız" dediklerini ve tehdit ettiklerini iddia etti.

CNN TURK'te canlı yayında konuşan Eski CHP'li Sevigen, "HDP'li yöneticiler koruculara gidip 'seçimlerden sonra yaptıklarınızın hesabını soracağız' diyor.” dedi.
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Yorumlar

NEHARİ

CHP, HDP İKİLİSİ ŞAYET SEÇİMİ KAZANIRLARSA ( İNŞALLAH KAZANAMAZLAR ) SADECE TEHDİT ETMEKLE KALMAYACAKLAR, AYNI ZAMANDA ÜLKEMİZİ CEHENNEME ÇEVİRECEKLER

fetösavar

pkk bu ülkede ve diğer ülkelerde bitecek. kaçınılmaz sonlarını görüyorlar çırpınıyorlar...
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