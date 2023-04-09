HDP'li yöneticiler köy korucularını ölümle tehdit edip '45 gününüz kaldı…' diyor!
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen CNN TÜRK'te katıldığı yayında “HDP'li yöneticiler koruculara gidip ‘45 gün sonra (seçimlerden sonra) yaptıklarınızın hesabını soracağız’ diyor.” iddiasında bulundu.
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen CNN TÜRK'te katıldığı yayında “HDP'li yöneticiler koruculara gidip ‘45 gün sonra (seçimlerden sonra) yaptıklarınızın hesabını soracağız’ diyor.” iddiasında bulundu.
14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Millet İttifakı'nın HDP ile olan yakınlığı her kesimden tepki almaya devam ediyor.
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, HDP'li yöneticilerin güvenlik korucularına giderek "seçimden sonra yaptıklarınız hesabını soracağız" dediklerini ve tehdit ettiklerini iddia etti.
CNN TURK'te canlı yayında konuşan Eski CHP'li Sevigen, "HDP'li yöneticiler koruculara gidip 'seçimlerden sonra yaptıklarınızın hesabını soracağız' diyor.” dedi.
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