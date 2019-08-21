0553 313 94 23

HDP'li vekillerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira

Arjantin’e giden Ebru Günay ile Garo Paylan, terör örgütü PKK’yı savundu; Türkiye’de azınlıkların öldürüldüğü iftirasını attı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:26
HDP'li vekillerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalar yaptı.

GÜNAY'DAN YALAN ÜSTÜNE YALAN

Clarin gazetesine konuşan ikiliden Günay, "Azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir. Kaç yaşında olduğu veya hangi etnik kökene mensup olduğu hiç mühim değil." iddiasında bulundu.

TERÖRİSTLER TEHLİKE DEĞİLMİŞ

Günay, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'yı savunarak, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası. Şimdi uluslararası güçlerin desteğiyle bölgedeki konumunu güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'de muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmasına rağmen bunun demokratik olduğu anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

ABDÜLHAMİT İLE ERDOĞAN'A HAİN İFTİRA

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına gönderme yapan Paylan, "110 yıl önce Türkiye'de her türlü suçu işleyen bir sultan vardı. Ermeniler, muhalefetin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişeceğine inanıyor. Ancak geçmişte muhalefet, iktidara geldiğinde sultandan da zalim davranarak Ermeni soykırımını gerçekleştirdiler. Ben Kürt arkadaşlarımı şu şekilde uyarıyorum. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

EGEMEN GÜÇLERE YALVARDILAR 

Paylan, Türkiye'ye karşı dış güçlerin desteğini isteyerek, "Eğer Türkiye'nin işlediği suçlar cezasız kalırsa dünyadaki diğer ülkelerin de aynı suçu işlemesi için bir örnek teşkil edebilir. Bu yüzden biz bu baskı rejimini durdurmak için uluslararası destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

PAYLAN'DAN HAİN SÖZLER

HDP'li vekiller Arjantin'de daha önce verdikleri bir röportajda da Kürtlerin "soykırım riski" altında olduklarını iddia etmişlerdi. Paylan, sözde Ermeni soykırımın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:26
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Erdoğan
  4. HDP
  5. paylan
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun’da otomobil mısır tarlasına yuvarlandı: 4 yaralı
    1. Samsun’da otomobil mısır tarlasına..
    2. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç..
    3. Muş Kepenek 381 konut ne zaman teslim..
    4. Kanada'dan İdlib'deki saldırıya kınama
    5. Kara yollarında durum
    6. Bursa'da cip ile otomobil çarpıştı: 1..
    7. 'Batasuna' emsal olur, HDP..
    8. HDP'li vekillerden Cumhurbaşkanı..
    9. Herri Batasuna emsal olup HDP..
    10. Suudi Arabistan'da kadınlar artık..
    11. Afganistan'da Taliban kız lisesini..
    12. Meteoroloji'den son dakika yağmur..
    13. Memur ve memur emeklisi zam son dakika..
    14. 21.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    15. Memur-Sen: Görüşmelerde anlaşma..
    16. Memurların Toplu Pazarlık Masasından..
    17. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın:..
    18. Slimani kimdir nereli ve kaç yaşında?..
    19. Abugannuş nedir? Abugannuş nasıl..
    20. Konoplyanka kimdir nereli ve kaç..
    21. Minik Talip ilk resim sergisini açtı
    22. Aydın Beşiktaşlılar Derneği 2 köy..
    23. 30 milyon TL'lik soygunun 2 numaralı..
    24. Uyumadan önce yeşil çay içmek sağlığı..
    25. Memur - Sen'den 'zam' açıklaması
    26. Mustafakemalpaşa’da uyuşturucuya geçit..
    27. Banyoda düşüp öldü
    28. Müşteri olarak gittiği gece kulübünün..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüştü!
    30. Devletin parası artık PKK'ya gitmeyecek!
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Katil Esed'den skandal Türkiye açıklaması!
    Katil Esed'den skandal Türkiye açıklaması!
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis
    'Plaka tahdidi'ne karşı ilginç yöntem! 5 ilden İstanbul’a korsan servis

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek
    Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek