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HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

İzmir'de, dün HDP'nin organize ettiği Nevruz kutlamasında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan hakkında, "Sayın Öcalan" tabirini kullanan HDP Milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

22 Mart 2019 Cuma 12:11
HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

İzmir'de, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda dün düzenlenen nevruz kutlaması sonrası 16 kişi, terör örgütü PKK lehine slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kutlamada konuşma yapan HDP'li milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında ise terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için "Sayın Öcalan" dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda, dün HDP tarafından organize edilen nevruz kutlamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kutlamalar sırasında zaman zaman terör örgütü PKK ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişileri kamera kayıtlarından tespit etti. Alandan ayrılan bu kişiler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 16 olduğu ve ekiplerin incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kutlamada konuşma yapan HDP'li vekiller Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'Sayın Öcalan' dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:11
  1. İzmir
  2. Gülistan Kılıç Koçyiğit
  3. Serpil Kemalbay
  4. Feleknas Uca
  5. PKK
  6. PKK elebaşı Abdullah Öcalan

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