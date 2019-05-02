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HDP'li vekilin "Devletiniz" sözüne polisten tokat gibi karşılık

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun'un izinsiz açıklama için kullandığı "Devletiniz izin vermiyor" sözlerine polisten tokat gibi karşılık geldi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:15
HDP'li vekilin "Devletiniz" sözüne polisten tokat gibi karşılık

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda toplanan, aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP'li il yöneticileri ile çocukları cezaevinde olan annelerin de bulunduğu grup, izinsiz açıklama ve oturma eylemi yapmak istedi.

Gruba, izinsiz açıklama yapılamayacağını belirten İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, HDP'li il yöneticisine dünyanın en demokratik ülkelerinde bile devlet gücü ile annelerin karşı karşıya getirilmeyeceğini söyledi.

Yetkili, "Biz annelerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Siz sağduyulu davranmalısınız. Bizi annelerle karşı karşıya getirmeyin. Annelere hiçbir zaman müdahale etmedim. Siz iyi niyetliyseniz bizi annelerle karşı karşıya getirmeyiniz. Annelere saygınız olsaydı buraya getirmezdiniz." ifadelerini kullandı.

HDP vekile "Devletiniz" tepkisi

Milletvekili Tosun'un açıklama için "Devletiniz izin vermiyor." demesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, şunları kaydetti:

"Bizim devletimiz sizin devletinizdir. Siz farklı bir ülkede mi yaşıyorsunuz? Vekilim bu lafı siz demeyin, siz Mecliste yemin etmiş bir insansınız. Burası hepimizin devleti. Bu ilde hiçbir anneye jop kalkmadı, kalkmayacak."

Dağılmak istemeyen gruba polis aracından da şu anons yapıldı:

"Annelerimiz bu grubun içinden ayrılsınlar. Siyasileri ve milletvekillerini göreve davet ediyorum. Milletvekillerimize çağrı yapıyorum, siyasi sorumluluğunuzu hatırlatıyorum. Lütfen anneleri gruptan ayırın. Annelerle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Hukuken suç teşkil eden eylemlere alet etmeyin."

Daha sonra anneler, gruptan ayrılarak bir süre yürüdükten sonra dağıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 20:15
  1. Remziye Tosun
  2. HDP
  3. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü

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